Byl u toho, když se zakládalo muzeum v Boru. Sbírky ležely v hospodě ve sklepení, odkud je společně s kolegou Holým zachránili. Vystudoval archivnictví a filozofii na Karlově univerzitě a působil jako učitel ve Sloupu v Čechách, v České Kamenici, ve Svojkově, v Drnovci u Cvikova a v Novém Boru. Po listopadu 1989 byl členem městské rady, stal se členem České školní inspekce.

Nový Bor vděčí Vladislavu Jindrovi za mapování historie sklářského města. Do konce 2. světového války totiž nemělo jedinou kroniku, všechny záznamy zmizely. Tehdy se ujal role kronikáře a následujících třicet čtyři let poctivě mapoval historii města, docházel do archivu a neúnavně studoval staré prameny z období před rokem 1945. Vznikla tak třídílná historická publikace Dějiny Nového Boru, která poctivě mapuje dějiny města od jeho založení až do roku 1945.

Toto jedinečné dílo vycházelo v 90. letech 20. století na pokračování jako příloha Novoborského měsíčníku. Nejenže v něm precizně zachytil historii města a vyzdvihl fenomén skla, ale hlavně nic z dějin neskrýval. Odhalil místa světlá i tmavá, veselá i ponurá. Jeho umění přiznat si a přihlásit se s plným vědomím k tomu dobrému i špatnému učinilo z Nového Boru dospělé město, srovnatelné s těmi, která mají mnohem delší historii.

Svou činností přispěl k duchovnímu a společenskému rozvoji Nového Boru. Kromě psaní knih se věnoval přednáškám a výstavám historických fotografií. Stal se držitelem titulu Čestný občan města Nový Bor, Pamětní medaile 3. stupně Československé obce legionářské za zásluhu a obnovu a šíření legionářských tradic, Medaile 3. stupně udělené Českým svazem bojovníků za svobodu, držitelem Ceny Ď udělené za Liberecký kraj či Osobností Libereckého kraje.

Veřejné rozloučení s Vladislavem Jindrou proběhne v úterý 8. března v Městském divadle v Novém Boru. Lidé mohou přijít uctít jeho památku od 16 hodin.