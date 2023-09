Na českolipské nádraží dorazí v neděli 1. října vlak Lemkin, který byl vypraven u příležitosti 75. výročí přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Valným shromážděním Organizace spojených národů. Skládá se ze speciálně upravených nákladních vagonů, které na železničních stanicích nabídnou veřejnosti výstavu i vzdělávací aktivity.

V České Lípě zastaví Vlak Lemkin. Upozorní na 75. výročí, kdy se genocida stala zločinem, i muže, který ji pojmenoval. | Foto: Centrum studií genocid Terezín

Za projektem stojí Centrum studií genocid Terezín. Vlak Lemkin je pojmenován po polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Rafaelu Lemkinovi.

„Zasloužil se o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin,“ přibližuje Lemkina Šimon Krbec, ředitel Centra studií genocid Terezín, které vlak po Česku vypravilo. Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti.

Jeden z vagónů připomíná také špatný stav terezínské pevnosti, ve které se již některé historické budovy hroutí, další jsou ve velmi špatném stavu. Centrum studia genocid se věnuje hrozbě zničení vzácných památek od roku 2017, kdy vichřice velmi vážně poškodila Drážďanská kasárna.

V Ralsku vytvořili rekord. Největší výstava v Čechách čítala přes tisíc děl

„Poměrně intenzivně jsme komunikovali s veřejností i politiky a upozorňovali na to, že hrozí riziko rozpadu nejen Drážďanských kasáren, ale i vojenské nemocnice, proviantního skladu nebo zbrojnice,“ říká Šimon Krbec. Před časem vláda schválila pomoc ve výši tří miliard korun, která je kromě Terezína určena také pro další pevnostní město Josefov ve východních Čechách. Podmínkou je, že kraje a obce se budou podílet alespoň dvaceti procenty.

Vlak bude možné v České Lípě zdarma navštívit od neděle 1. října do středy 4. října včetně. Poté se přesune do Liberce. O víkendu je pro veřejnost otevřen od 11:00 do 19:00, v týdnu od 14.00 do 19:00. Pro školní skupiny je na objednání Vlak Lemkin otevřen již od 8:00.