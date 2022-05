Souprava vlaku byla sestavena z deseti historických vozů, které do České Lípy přivezla z Německa parní lokomotiva 50 3678. Do Lípy dorazila krátce po poledni, a to po trase přes Ebersbach, Rumburk a Jedlovou. Zpět se vydala večer po stejné trase. Z českolipského vlakového nádraží zároveň jezdila do depa kyvadlová doprava, kde si zájemci mohli prohlédnout výstavu lokomotiv. Mezi nimi nechyběly parní lokomotivy Šlechtička, Štokr a Albatros. Výstavu doplňovaly motorová lokomotiva Brejlovec a motorový vůz Hurvínek. V provozu bylo také modelové kolejiště.