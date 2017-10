Vlaky jedou, bez proudu jsou stále stovky lidí

Českolipsko – Na mnoha místech regionu jsou po nedělní vichřici lidé stále bez proudu. Dívce odkázané na umělou plicní ventilaci museli hasiči přivézt generátor.

Víkendová vichřice nedělala vrásky na čele jen hasičům, energetikům a lidem žijícím v sousedství vzrostlých stromů. Kvůli výpadkům energie a počítačových sítí musely své brány v pondělí uzavřít některé provozovny, úřady a školy na Českolipsku. „Máme areál vedle hostince U zlatého buřtu, nic nám nešlo, tak šéf rozhodl, že to dnes nebudeme hrotit,“ říká Vít Černý z prodejny profesionálního nářadí v Pihelu. Sousední restaurace si dovezla generátor.

V mnohem horší situaci byla dívka z Doks, která je napojena na plicní ventilaci. Záložní baterie se po výpadku proudu začala rychle vybíjet a hrozilo, že životně důležitý přístroj přestane během několika hodin fungovat. Na pomoc vyrazili místní dobrovolní hasiči.

„Zapůjčili jsme rodině náš soukromý generátor, poučili jsme je o fungování a ještě jsme v případě delšího výpadku nechali rodině dostatek benzínu, na který generátor funguje. U této rodiny s mladou dívkou jsme při výpadcích proudu zasahovali již víckrát,“ popisuje velitel jednotky hasičů z Doks Josef Pavinský.

MAJÍ TOHO NAD HLAVU

Energetici ještě dnes řeší stovky pohotovostních událostí, mnohde byly na vedení opravdu zásadní škody. V Janově u Nového Boru tak energetici obnovili dodávky až včera kolem třetí odpoledne. „Situace v Horním Pihelu je horší, opravuje se zde vedení vysokého napětí,“ říká mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná. V Novém Boru byla po celý den zavřená hlavní budova městského úřadu a většina škol vyhlásila ředitelské volno.

Novoborská radnice upozorňuje, že vstup na Lesní hřbitov, ale i do lesů v okolí města, je pouze na vlastní nebezpečí. V Doksech kvůli kalamitě uzavřely Městské lesy do odvolání park Masarykovy sady a lesní lokalitu mezi nádražím, hlavní pláží a Dokeskou zátokou.

Po nedělní vichřici je složitá situace také v městském parku v České Lípě. „Žádáme všechny občany, aby do parku nevcházeli, dokud nebude provedena důsledná kontrola stromů, a aby respektovali páskou vyznačená nebezpečná místa,“ uvedl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

Bez proudu jsou stále některé domácnosti v oblasti Ralska, Nového Boru, Kravař, Stvolínek, Doks nebo Dubé. „Předpokládáme, že v průběhu dnešního dne budeme kalamitní stavy postupně odvolávat. Předběžný odhad škod se pohybuje v řádech desítek milionů korun,“ říká mluvčí ČEZu Soňa Holingerová.

Na odstranění následků vichřice podle ní stále usilovně pracuje tisíc pracovníků poruchových čet, dispečerů i operátorů call centra i subdodavatelských firem. „I když se nám daří domácnosti připojovat, práce jdou nyní pomalu,“ doplňuje Holingerová. Následkem deště i sněžení je terén velmi podmáčený a těžká technika má problém se k poruchám dostat. Nejsložitější situace je stále právě na Českolipsku, ale také na Děčínsku a Havlíčkobrodsku.

Popadané stromy nestrhávaly jen elektrické vedení, ale také komplikovaly silniční a železniční dopravu. Situace byla v neděli natolik svízelná, že vlaky nejezdily ze stanice Česká Lípa žádným směrem od 9.40 hodin. Po půl čtvrté odpoledne dráhy provoz obnovily směrem na Blíževedly, v 16.30 směr Jedlová a teprve v 18 hodin na Doksy.

Téměř celé pondělí byla zablokovaná silnice mezi Kamenickým Šenovem a Slunečnou. Kvůli polomům je uzavřená také část cyklostezky Varhany z České Lípy do Kamenického Šenova, a to konkrétně v úseku Nová Ves – Mistrovice a v Novém Oldřichově mezi truhlárnou a hřbitovem. „Ostatní části stezky jsou průjezdné pouze na horském kole a se zvýšenou opatrností, na asfaltovém povrchu je vrstva listí a větviček. Stezka bude uklizena do konce měsíce listopadu,“ říká manažer svazku Cyklostezka Varhany Miroslav Pröller.