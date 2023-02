„Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je v regionu ojedinělou takto velkou sbírkotvornou institucí. Pestrost programu, akce pro veřejnost, vynikající odborné zázemí, to vše je nabídka, kterou návštěvníci rádi využívají. Budeme rádi, když ani tato sezóna nebude výjimkou,“ uvedla Květa Vinklátová náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Vstupné do galerie je čtyřicet korun, snížené dvacet.

Novinkou je také speciální vstupné do galerie, které umožní návštěvníkům vybrat si mezi prohlídkou celého muzea nebo pouze krátkodobých výstav v galerii. „Tímto krokem se snažíme usnadnit návštěvu galerijních prostor. Našim cílem je, aby se muzeum i galerie stalo součástí kulturního života místních obyvatel, aby si lidé zvykli chodit na výstavy častěji, aniž by museli procházet celé muzeum, jehož expozice třeba již znají,“ vysvětlil ředitel Zdeněk Vitáček.

Krvavý román Josefa Váchala / Galerie Jídelna

Galerie, která sídlí v bývalém klášterním refektáři, tedy jídelně, bude do 1. května hostit Krvavý román Josefa Váchala. Jedná se o neznámější tisk českého malíře, grafika a vyučeného knihaře. Součástí výstavy bude i faksimile, tedy velice přesné napodobení originálu. Kniha je věnována krvavému románu, literárnímu žánru brakové literatury oblíbenému zejména v 2. polovině 19. století, pro nějž byl typický jednoduchý senzační děj plný zvratů. Josef Váchal nejenže dílo napsal, ale také vysázel, ilustroval dřevoryty, svázal a vlastním nákladem v počtu sedmnácti exemplářů vydal. Výstavu zapůjčilo Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli.

Štěpán Kňákal – „4 × 5 = dvacet“ – fotografie / Galerie Chodba

Českolipský fotograf Štěpán Kňákal se v posledních letech věnuje především fotografii analogové, a to jak jejímu klasickému zpracování, tak i digitální postprodukci. „Analogová fotografie má i v dnešní digitální době pořád své pevné místo. Výběr fotografií pro výstavu ukazuje, jak se dá s analogovou fotkou dále pracovat po jejím zdigitalizování a co všechno se z negativu díky digitalizaci dá dostat, “ doplňuje autor. Vernisáž proběhne ve středu 1. 3. 2023 od 17:30 hodin. Během vernisáže bude výstava výjimečně doplněna o konkrétní fotografické aparáty, které autor při své tvorbě používá. Na jeden z nich, Polaroid, bude možné se nechat vyfotit přímo autorem. Komentovaná prohlídka s autorem se bude konat v sobotu 25.3. od 15 hodin, výstava potrvá do 1. května.

Druhohory Českolipska a Podještědska / Maštálkova síň

V každém kameni se skrývá geologická minulost. Výstava představí zkameněliny, které se podařilo najít za posledních 10 let v rámci paleontologických průzkumů muzea. „Návštěvníci se mohou těšit na představení živočichů z dávného mořského dna a rostlin, které dnes rostou již jen v subtropických oblastech. Uvidí nálezy napříč zoologickým systémem, od tajuplných schránek amonitů a loděnek až po drobné bezobratlé,“ doplňuje kurátor geologických sbírek Petr Mužák.

Muzeum v Lípě ošetřuje exponáty a chystá novou podívanou

Součástí výstavy jsou také reprodukce unikátních obrazů Petra Modlitby, takzvaného paleoartu. Toto zvláštní slovo označuje výtvarný směr, který se snaží o rekonstrukci pravěkého života. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním geoparkem Ralsko. Přednáška s kurátorem výstavy Petrem Mužákem se koná ve středu 15. března od 15 hodin pro pedagogy a v sobotu 1. dubna od 14 hodin pro veřejnost. K vidění bude výstava do 16. dubna.