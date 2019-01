Českolipsko – Voda, která se o víkendu vylila z řek a potoků v regionu, klesá jen velmi pomalu. Město Česká Lípa žádá své obyvatele v postižených lokalitách o trpělivost.

Velká voda se nevyhla ani České Lípě. Nejhorší situace je v Dubici. | Foto: Deník/Vít Černý

„Jakékoliv záchranné práce mohou naplno začít, až opadne voda. Ta podle posledních informací postupně ustupuje. Týká se to zejména čerpání vody a vysoušení objektů, které se kvůli statice domů a komunikací může provádět, jakmile ustoupí záplavová vlna,“ říká mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková.

Žádosti o čerpání vody mohou lidé směřovat na krizové číslo Hasičského záchranného sboru 150. Další požadavky o úklidové prostředky, nádoby na odpady, a technickou pomoc, pak přijímá radnice v České Lípě na telefonních číslech:

731 435 012 (starostka města ČL)

487 881 202 (krizový štáb)

487 881 204 (krizový štáb)

Právě na českolipské radnici a v hasičské zbrojnici v Dobranově se již soustředí humanitární pomoc pro postižené občany města Česká Lípa. Jde především o čistící a úklidové prostředky, balenou vodu, ošacení atp. Výdej ošacení zajišťuje pro postižené obyvatele také Dům humanity a Farní charita Č.L. v Dubické ul., kde je kontaktní osobou I. Holanová tel. 736 483 075.

„Zároveň upozorňujeme obyvatele zatopených domů, aby v žádném případě nekonzumovali vodu ze svých studní, která může být kontaminována,“ dodává Kateřina Kotková.

Peklo je zatopené

Krizový štáb vydal zákaz vstupu do pekelského údolí.

Městská autobusová doprava - změny

Linka 203 jede po trase až do zastávky Nádraží ČD, dále pak po silnici I/9, U Obecního lesa, do zastávky Vagónka, poté na konečnou do Dubice, otočka –podjezdy v ulici Mánesova a Dubická jsou neprůjezdné.

Obsluha Vlčího Dolu a Dobranova – Linka 208 a 218 – standardně – pak po silnici 262 do České Lípy. Obsluha Žizníkova a Svárova linka 208, 218, 209 ze zastávky Žizníkov,otočka. Důvod uzavřený most v Žizníkově.

Linka 209 - Heřmaničky nejsou obsluhovány – komunikace je zatopená.

Finanční výpomoc

O finanční výpomoc mohou postižení občané požádat ze zákona. Jejich žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa sídlící v zadní budově okresního soudu (Děčínská 389). Kontaktní osobou je L. Rozehnalová vedoucí oddělení dávek sociální péče tel. 487 885 471.

TELEFONNÍ KONTAKT NA POJIŠŤOVNY

AXA Česká republika, s. r.o. tel.: 292 292 292

Allianz pojišťovna, a. s. tel.: 224 405 771

Amcico pojišťovna, a. s. tel.: 227 111 111

Česká pojišťovna, a. s. tel.: 485 343 664

ČSOB pojišťovna, a. s. tel.: 800 100 777

Generali Pojišťovna, a. s. tel.: 221 091 000

Komerční pojišťovna tel.: 567 565 111

UNIQA pojišťovna, a. s. tel.: 225 393 111

Kooperativa tel.: 841 105 105

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. tel.: 493 541 205

Wüstenrot pojišťovna, a. s. tel.: 800 225 555 Pro uplatnění požadavků se doporučuje pořídit fotodokumentaci z postižených míst!