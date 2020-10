Delší sezonu bude mít letos Vodní hrad Lipý v České Lípě.

Noční prohlídky na hradě Lipý. | Foto: Vít Černý

Otevřeno bude i během října, a to vždy od středy do soboty od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Prohlídky s průvodcem se konají každou celou hodinu, poslední pak hodinu před koncem otevírací doby.