Právě v tento čas otevíralo v letech před pandemií českolipské Centrum textilního tisku (CTT) svou dílnu a výstavní prostory. Turisty vyhlížel i sousední vodní hrad Lipý. Více než pět měsíců ale neprošel branou hradu ani jediný. Vleklý nouzový stav spojený se zákazem návštěv muzeí využili pracovníci příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa k přípravě nové expozice zaměřené zejména na minulost hradu. „Kultura“ dostala vodní hrad i CTT do své správy před rokem.

Nová expozice vznikne v bývalém bytě kastelána a někdejší kanceláři ředitelky CTT. Uvolněný prostor se nachází v prvním patře domku „nalepeném“ na branské věži, kudy se do hradu vchází. Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, expozice by měla budoucí návštěvníky ještě podrobněji seznámit s historií hradu i samotné České Lípy. „Prvním exponátem v upravených prostorách je historický model České Lípy, který doposud stál před kanceláří starostky v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka,“ uvedla Kňákal Brožová.

Na přesném složení exponátů na novém prohlídkovém místě tým odborníků a města ještě pracuje. Spolupracuje při tom s místními uznávanými historiky. „Chceme, aby expozice byla v souladu s historickými poznatky, ale aby zároveň byla atraktivní,“ prohlásil radní Michal Prokop (Živá Lípa) který se na vzniku nové výstavní části hradu aktivně podílí. „Věřím, že se domluvíme i na zapůjčení některých exponátů z depozitářů českolipského muzea,“ řekl Prokop. Podle něj město zároveň s novým výstavním prostorem uvnitř hradu dokončuje ještě další projekt, který lidem přiblíží historii Lipého, a to čtyři velkoformátové panely, jež umístí v těsné blízkosti hradu. „Po loňském úspěchu s venkovní výstavou Zrcadla do historie, která ukazovala místa Lípy zničená velkým požárem města v roce 1820, na tom spolupracujeme s Vlastivědným spolkem, zejména se stavebním historikem Michalem Panáčkem,“ prozradil radní Prokop. „Panely nabídnou středověké souvislosti, propojení s řekou Ploučnicí a další fakta z dějin hradu a města. Zájemci se na ně budou moci přijít podívat třeba o půlnoci,“ podotkl.

Do podzimního uzavření muzeí a památkových objektů bylo v rámci prohlídky vodního hradu Lipý možné absolvovat prohlídkový okruh, který zahrnoval nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury či návštěvu hradních sklepení a branské věže, kde je instalována výstava připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. „Čas se snažíme maximálně zužitkovat jak pro chystanou novinku, tak i na údržbu. Už se moc těšíme, až budeme moci na hradě opět přivítat návštěvníky,“ uvedla Tereza Vraná, ředitelka Kultury Česká Lípa. „Prostory byly poměrně zanedbané, hodně práce nám dalo je upravit do podoby, ve které jsou nyní. Museli jsme zbrousit a nalakovat podlahu, vymalovat,“ upřesnila Vraná.

Kromě rozšíření výstavního prostoru stavěli i nové podium na nádvoří hradu, kde jsou také zbrusu nové dřevěné lavičky.

Jak ředitelka Vraná potvrdila, od 14. října loňského roku je celá památka včetně CTT uzavřena. Výjimečně v CTT probíhalo natáčení on-line vystoupení – divadelního představení nebo koncertu.

„Myslíme také na to, abychom lidem nabídli na hradě atraktivní program, který by je sem přilákal i mimo prohlídky. Na říjen letošního roku proto připravujeme akci, která nemá v České Lípě obdoby. Moc bych si přála, aby vše vyšlo a epidemiologická situace nám dovolila akci uspořádat tak, jak ji připravujeme. Podrobnosti je zatím předčasné prozrazovat, ale určitě je na co se těšit,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Hrad Lipý se nalézá v historickém centru města a je součástí městské památkové zóny.

Česká Lípa začala zachraňovat ruiny cenné památky po roce 1990 díky iniciativě tehdejšího starosty Zdeňka Pokorného. Od roku 1992 zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum, který přinesl překvapující poznatky o počátcích osídlení České Lípy a stavebně historickém vývoji tohoto panského sídla. V těsném sousedství se nachází CTT, muzeální expozice, která nabízela zájemcům možnost seznámit se interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě a možnostmi potiskování textilu. Nádvoří hradu slouží také jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce.