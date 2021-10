„Hlasovat u volebního stanoviště lze pouze ve středu 6. října od 8 do 17 hodin, a to výlučně z auta, kterým se oprávněný volič ve stanovené době k volebnímu stanovišti dostaví,“ sdělila vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová s tím, že se nemusí volič předem jakkoliv nahlašovat.

V České Lípě se jedná o prostor v areálu v ulici Poříční 1918, v Liberci to bude parkoviště v Pastýřské ulici, v Jablonci nad Nisou se ve volební stanoviště změní parkoviště u Městské haly a v Semilech parkoviště u Sportovního centra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.