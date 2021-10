„Pokud voliči mají občanský průkaz s odstřiženým rohem a zároveň jsou držiteli platného cestovního pasu, doporučujeme pro účel prokázání své totožnosti a státního občanství ČR právě pas. Vyhnou nezbytnému procesu prověřování platnosti jejich občanského průkazu, který by je ve volební místnosti zdržel,“ podotkla vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.

Voliči po příchodu do volební místnosti musí prokázat totožnost a státní občanství ČR buď platným pasem nebo občanským průkazem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.