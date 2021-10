Zleva (shora)- Jan Berki, Jan Farský, Ivan Jáč, Jana Pastuchová, Petr Beitl, Vít Vomáčka, David Pražák, Radovan VíchZdroj: archiv politické strany/hnutí

Přehled poslanců Libereckého kraje:

Petr Beitl (Spolu – za ODS), 54 let, Jablonec nad Nisou, poslanec



Vít Vomáčka (Spolu – za ODS), 61 let, Kravaře, starosta



Jan Farský (PirStan – za Starosty), 42 let, Semily, poslanec, právník



Jan Berki (PirStan – za Starosty), 40 let, Liberec, zastupitel, vysokoškolský pedagog



Radovan Vích (SPD), 56 let, Liberec, poslanec, voják, plukovník v záloze



David Pražák (ANO), 42 let, Semily, poslanec, radní města, podnikatel v zemědělské prvovýrobě



Ivan Jáč (ANO), 65 let, Všelibice, poslanec, univerzitní profesor



Jana Pastuchová (ANO), 56 let, Jablonec nad Nisou, poslankyně, zastupitelka, zdravotnický záchranář