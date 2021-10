Desítky lidí přicházely v České Lípě hlasovat do několika obvodů umístěných ve třídách v budově ZŠ Slovanka. Jako komisaře tam desetiletí vidí voliči i dlouholetého zastupitele a krátce po listopadu 1989 i starostu Jaromíra Štrumfu. Nejinak tomu je i dnes.

Ze sedmnácti kandidátek začali v pátek od 14:00 hodin vybírat nové poslance i lidé na Českolipsku. První nápor způsobil, že zájemci o volbu leckde nemohli odvolit aniž by nevystáli frontu. Jak konstatovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová, na území města Česká Lípa je celkem 44 volebních okrsků. Ty občané mají stále na stejných místech, nejčastěji ve školách a budovách města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.