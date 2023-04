„O tuto možnost nyní budou ochuzeni. Navíc ne každému se může podařit sladit jeden den voleb například se směnovým provozem v práci či péčí o děti,“ podotkla Volfová.

Zároveň si nedokáže zcela představit sčítání hlasů do hluboké noci, protože i v českolipských volebních komisích jsou členové, kteří jsou ve vyšším věku. Starostka namítla, že problém by mohl být i se sledováním výsledků a jejich uveřejňováním, jelikož nikdo zřejmě nebude chtít čekat na výsledky do brzkých ranních hodin. „Jednodenní volby úplně nezatracuji, jen si je zatím neumím úplně představit v praxi. Uvidíme, co samotné jejich zavedení přinese,“ řekla Jitka Volfová.

Novoborský starosta Jaromír Dvořák sdělil Deníku, že považuje za dostatečné konat volby pouze během jednoho dne a zároveň umožňovat korespondenční hlasování. Také by byl pro pouze jediné kolo v případě senátních voleb. „Ideální pro uskutečnění voleb vidím všední den,“ upřesnil Dvořák.

Starosta Petr Král z více než šestitisícového města Mimoň neskrýval názor, že jednodenní volby jsou cestou, jak ušetřit čas, možná i nějaké peníze. „Rovnou by zákonodárci mohli udělat i jednokolové volby do Senátu a na prezidenta a byl by úplný klid,“ prohlásil.

Zavedení jednodenní volby podporuje také hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Vzhledem k tomu, že jednodenní volby fungují ve všech sousedních zemích bez problémů – v Polsku se uskutečňují většinou v neděli, v Sasku ve všední den – jsem zastáncem toho, aby volby v České republice byly také jednodenní. Myslím si ale, že by měly být doplněny o vhodnou formu korespondenčního hlasování tak, aby lidé mohli hlasovat předem třeba na svém obecním úřadu. Preferuji, aby se volby konaly v jeden den o víkendu, a je jedno, zdali to bude sobota či neděle. Náklady by neměly být to nejdůležitější. Je otázka, na kolik efektivní jsou například volby ve 2. kole senátních voleb, ke kterým přijde jenom zlomek voličů. V jeden den se to zkrátka zvládnout dá,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.