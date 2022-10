Ve zprávách se objevilo několik vulgarismů. V jedné bylo napsáno: „Já jsem tak šťastný, že jsi v p*deli.“ „Už se na Tebe těší na Pracáku,“ zněla další.

„Když ho budu brát lidsky, tak bych se tomu chování nedivil. Kdybych měl být ten profesionál, tohle bylo přes čáru,“ zdůraznil Třešňák s tím, že si stoprocentně stojí za zveřejním na Facebooku. „Nedovedu si představit, že se s tímto stylem komunikace vrací do vedení města,“ upřesnil.

Nehoráznost nepřekvapila

Dalším příjemcem byl místostarosta Petr David, který stál v čele ODS. „Lehce mě to šokovalo, ale když si to zpětně uvědomuji, tak mě vlastně ta nehoráznost nepřekvapila,“ podotkl.

Na svou obhajobu vedoucí odboru místního hospodářství děčínského magistrátu František Kučera uvedl, že nikoho nechtěl veřejně zesměšnit či pobouřit. Podle něj nebyly zprávy cíleny pro veřejnost, ale posílané na telefony dotyčných příjemců a neměly se nikdy objevit veřejně.

„Kdybych mohl vrátit čas, tak bych ty zprávy asi nerozeslal. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Bylo to pod vlivem emocí,“ svěřil se Deníku Kučera. Jak přiznal, jemu samotnému tato událost ublížila. Přesto si o sobě myslí, že je slušný člověk. „Myslím si, že městu, které miluji a jsem patriotem, mám stále co nabídnout. Zastupitelstvu budu přínosem. Jedna emoční soukromá esemeska nemůže změnit můj dosavadní soukromý a politický život,“ zdůraznil s tím, že vzít zpět to už nejde, přesto by se rád tímto způsobem omluvil.

Od vyjádření a probíhající diskuze se hned po volbách distancovala i vítězná strana Změna pro Kamenický Šenov a Prácheň, která byla s osobou Františka Kučery spojována kvůli fotce, na níž měl být bývalý starosta s lídrem strany. „Účelem vzniku naší strany byl právě příchod nových tváří do zastupitelstva, lidí, kteří nebyli spojováni s událostmi let minulých, a pomsta pro nás není motivem ke kandidatuře,“ zdůraznil lídr kandidátky Martin Bártl.

Ten uvedl, že je zaskočily reakce lidí, kteří je začali odsuzovat společně s pisatelem zpráv. „Celou událost vnímám jako soukromou věc zúčastněných, která do politiky nepatří. Já osobně bych přijaté zprávy neuveřejnil,“ doplnil.

Zastupitelé Kučeru odvolali

Animozita mezi zúčastněnými má své kořeny pravděpodobně v minulosti. Před dvěma lety totiž radnice v Kamenickém Šenově zažila personální zemětřesení a Kučeru, který stál v čele města třetí volební období, tehdejší zastupitelé odvolali. Důvodem byly váznoucí komunikace ze strany starosty, nedostatečné a neúplné předávání podkladů k jednání a následnému zodpovědnému rozhodování zastupitelů.

„Byla to rána z čistého nebe. Místo projednání důležitého bodu rekonstrukce sokolovny, na kterém už dlouho pracujeme a dostali jsme na projekt dotace, navrhla opozice odvolání moje i rady. Díky přeběhlíkovi a falši jim krok vyšel,“ okomentoval tehdy událost Kučera. V křesle ho vystřídal právě Michal Třešňák.

„Rozumím tomu, že má pan Kučera v sobě od svého odvolání křivdu, a také, že je mezi ním a panem Třešňákem určitá nesnášenlivost. Ale nechápu, že si po těch letech v politice myslel, že mu něco takového projde. Nevím, jestli by člověk s takovou záští měl být ve vedení města,“ přiblížila svůj názor rodačka z Kamenického Šenova Andrea.

„Mě to u něj vůbec nepřekvapuje. Když byl sesazen z funkce starosty, tak je prý taky plánoval rozesílat. Ale měl tam známého, který mu sebral telefon, takže k ničemu nedošlo,“ dodal Jiří Šimůnek z Kamenického Šenova.