„V Brazílii nemám teď žádné české přátele, co by tam volili na ambasádě, ale já volím na Slunečné. Je to síla sledovat politiku ve dvou zemích! Volil jsem prezidenta Brazílie a teď mohu volit i prezidenta českého,“ řekl ještě několik hodin před návštěvou volební místnosti. „Mám něco jako politickou bipolaritu. Když člověk žije v Brazílii a vidí tam ty vyhrocené sociální rozdíly, tak samozřejmě je více levicově zaměřený. Tady zase člověk přechází více vpravo. Jsem spíš konzervativní člověk,“ porovnal Hoineff.

Prezidentský duel odstartoval. Českolipsko vzalo volební místnosti útokem

Když v prostorách obecní knihovny v milované vesnici odvolil, přiznal, že volil tak, aby se mu splnila jeho představa, že tato republika bude mít prezidenta, který osloví národ bez lží, pravým jménem, čistou češtinou a především slušností. „Čekám jenom slušnost, to úplně stačí. Ať už ten masivní populismus a lži skončí, už je toho zkrátka moc,“ prohlásil umělec.

Upozornil přitom na to, že právě Slunečná, kde žijí necelé dvě stovky obyvatel a kde si lidé vidí do talíře, se v prvním kole voleb projevila jako zřetelně voličsky rozdělená obec. Síly byly vyrovnané, s mírným náskokem tu vyhrál Petr Pavel (30,68 %), Andrej Babiš dostal 29,54 %. „Přijde mi to zajímavé. Je tu takový mikrokosmos, přesně kopíruje celou českou společnost v této době, v rozdělenosti, v názorech, bohužel i v jednání lidí, ale takový je život,“ komentoval Hoineff. Jak dodal, byl by rád, kdyby se z výsledků voleb radoval jako z těch podzimních v Brazílii, kde koncem října těsně zvítězil levicový Luiz Lula da Silva. „Myslím si, že i tady to dopadne dobře,“ poznamenal Hoineff, který poprvé přijel do ČR na začátku 90. let, vystudoval tu DAMU a pak pracoval pro televize a divadla.

Vysoká volební účast

Podobné charakterové preference u prezidenta má i zapisovatelka zdejší volební komise Alena Zajícová. „Čekám od příští hlavy státu slušnost, poctivost a zodpovědnost,“ reagovala na dotaz Deníku. Potvrdila, že co do volební účasti je Slunečná vždy mezi nejlepšími obcemi v okrese. Je zde 127 lidí zapsaných v seznamu voličů a v prvním kole dosáhla jejich účast velmi pěkných 70,87 %.

V druhém kole by to podle odhadů mohlo dopadnout ještě lépe. „Během první hodiny odvolilo přes dvacet lidí. Tentokrát je zájem mimořádný, tipujeme, že se v druhém kole dostaneme skoro na sto procent,“ řekla Marie Šourková z tamní volební komise. Od zvoleného prezidenta očekává, že přispěje k ukončení rozdělení zdejší společnosti. „Už je to moc vyhrocené. Přála bych si, aby tu byl pořádek a hlavně aby se nenechal kýmkoliv ovlivňovat a měl pokoru,“ dodala dlouholetá členka volebních komisí v obci.

Paní Šourková mimo jiné v minulosti byla sousedkou a pomocnicí filmového a divadelního herce Vlastimila Brodského, který sem do vsi mezi Českou Lípou a Novým Borem jezdil na chalupu po dlouhá léta. Pravidelně, bez ohledu na počasí, kdykoliv a často. Nakonec právě zde v dubnu 2002 ukončil svůj bohatý život sebevraždou a je pochován na zdejším malém hřbitově. „Pan Brodský sice na Slunečné nevolil, ale byl v tomto ohledu velmi svědomitý a hlasovat vždy chodil v Praze, kde měl trvalé bydliště. Kdyby žil, určitě by znovu šel,“ zavzpomínala Šourková. Podle ní do volební místnosti v někdejší školní budově, která zde fungovala až do roku 1963, lidé přicházejí volit nejméně do voleb do Evropského parlamentu, v prezidentských naopak.