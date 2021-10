O právo volit ve volbách nejsou ochuzeni odsouzení muži ve Věznici Stráž pod Ralskem. Volit jdou v pátek i v sobotu, jelikož část z nich pracuje na směny například ve firmě zabývající se recyklací elektrických spotřebičů, v pekárnách nebo v závodě na výrobu svítidel. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mají šanci hlasovat všichni vězni, kteří jsou státními občany České republiky, a kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku osmnácti let.

Volby za zdmi věznice Stráž pod Ralskem probíhají v pátek 8. 10. 2021 v čase od 16 hod. do 19 hod. a v sobotu 9. 10. 2021 od 9 do 10 hodin.

„K dnešnímu dni je ve věznici celkem 641 oprávněných voličů, z toho se k volbám nahlásilo 260 odsouzených,“ sdělila vedoucí správního oddělení a mluvčí věznice Martina Krutinová. Jak vysvětlila, věznice nejprve musela do data 1. říjen 2021 předat příslušnému obecnímu úřadu tiskopisy „Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličů“. „Pro Věznici Stráž pod Ralskem je tímto úřadem Městský úřad ve Stráži pod Ralskem,“ upřesnila.

Ve Stráži pod Ralskem chce hlasovat 260 z 641 odsouzených mužů.Zdroj: Martina Krutinová

Muži ve vězeňském oděvu vkládají hlasovací lístek do přenosné volební urny v soudní místnosti, která se nachází uvnitř areálu věznice, za přítomnosti volební komise z Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem. „Volby probíhají za dodržování protiepidemických opatření, která jsou striktně vyžadována i za běžného provozu. Odsouzení jsou naváděni příslušníky Vězeňské služby ČR do volební místnosti po menších skupinách tak, aby se vzájemně nesetkávali ti odsouzení, kteří nejsou spolu ubytováni,“ uvedla Krutinová s tím, že všichni odsouzení, členové volební komise i zaměstnanci věznice mají nasazenou ochranu dýchacích cest, k dispozici je dezinfekce rukou. Mezi odsouzenými a volební komisí je umístěna zábrana z plexiskla.

Jedním z těch, co už v pátek odpoledne hlasovali, je šestadvacetiletý odsouzený E. B. Řekl, že k volbám chodil vždy, když byl na svobodě. „Volil jsem pokaždé. Volil jsem z vlastního zájmu, zajímá mě, co se děje ve státě,“ reagoval na dotaz Deníku. Jak přiznal, politické dění u nás ale sleduje minimálně. „Volím z důvodu osobní volby a také kvůli své rodině, která také volí. Věřím, že se v ČR dá dost věcí změnit a zlepšit,“ řekl E. B. s tím, že svůj hlas dává už několik let straně Pirátů. „Důvodem je jejich zaměření na svobodné občany a jejich názory na fungování republiky,“ dodal.

Naopak dvaatřicetiletý M. B. kvůli parlamentním volbám celu neopustí. Nezastíral, že je zarytým nevoličem. „Nechodil jsem k volbám a nechci volit.“ Připustil, že veřejné dění a „politiku“ sleduje v televizi. „O politice si myslím, že se v ní politici neumí dohodnout na tom, co opravdu chtějí pro lid. Zlepšit by se mělo to, co je pro normální lidi,“ odpověděl Deníku vězeň M. B. „Jsem nestranný, každá strana chce něco, ale málo se ptají lidí, co je lepší pro náš stát.“