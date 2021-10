Někde moc, jinde málo. Letošní volby do Poslanecké sněmovny přinesly ve volební účasti extrémy. V horském středisku Bedřichov ležícím mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou přišlo k volbám téměř devadesát procent oprávněných voličů. Naopak na chvostu zájmu voličů se v kraji ocitlo město Ralsko.

Bedřichov nežil o víkendu jen volbami. V sobotu se tu konal závod na horských kolech ČT Author Cup. Jeho účastníci využili možnosti voličského průkazu a hromadně odvolili ve volební místnosti na místním obecním úřadě. Bylo jich dokonce více než voličů s trvalým pobytem v obci. Hlavně v pátek se tu tvořily fronty i na několik desítek minut.

„Účastníci závodů se ubytovali a přišli odvolit s tím, že by to v sobotu kvůli závodu možná nestihli,“ přiblížila zapisovatelka volební komise Regína Keltnerová.

Nakonec v Bedřichově odvolilo skoro 300 lidí s volebním průkazem, což bylo více, než kolik voličů žije přímo v obci, tedy 272. Kvůli náporu voličů s průkazem sem dokonce museli z krajského úřadu dovézt další várku hlasovacích lístků.

K volební urně tu nakonec zamířilo 88,73 procenta místních. Spolu s účastníky ČT Author Cup upřednostnili koalici Spolu, která v Bedřichově získala přes 50 procent hlasů, druhá skončila koalice Pirátů se STAN s téměř 22 procenty. Pro hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše měl volební výsledek v Bedřichově hořkou příchuť, když tu získalo necelých 13 procent hlasů. A ještě jedna zajímavost, Bedřichované by do Poslanecké sněmovny nepustili ani SPD Tomia Okamury, strana tu nezískala ani čtyři procenta.

Ale ani bezmála devadesátiprocentní účast v právě proběhlých volbách nebyla v Bedřichově rekordní. Při druhém kole volby prezidenta v lednu 2018 hlasovalo v obci 778 voličů, velká většina také na volební průkazy. Účast tehdy překročila 93 procent.

Na druhé straně spektra leží město Ralsko, kde byla účast voličů prachmizerná, méně než 40 procent. Drtivě, s více než čtyřiceti procenty hlasů, tu vyhrálo ANO 2011, druhá se skoro 15 procenty skončila SPD, do sněmovny by se s výsledkem 7 procent dostali i komunisté. „Účast byla velmi bídná. Objevili se zde jen ti, co volby berou jako svou občanskou povinnost,“ sdělila zapisovatelka volební komise Miloslava Staňková. Ostatně, volby tu netáhnou už od nepaměti. Volební účast v posledních senátních volbách se nedostala přes 20 %, v krajských volbách zde hlasovalo jen 22,6 procenta oprávněných voličů. Důvod? Starosta Ralska Miloslav Tůma uvedl, že lidé ve městě prostě nemají o volby zájem. „Je to tady takový místní folklor,“ shrnul.

I počty hlasů pro jednotlivé strany či hnutí vykazují v regionu zajímavosti. Třeba voliči ve městech a obcích Tanvaldska houfně volili SPD Tomia Okamury, když v některých strana získala skoro pětinu hlasů. Konkrétně 18 procent v Plavech nebo 18,4 procenta v Desné.

Jablonec a Janov, oba nad Nisou, se pyšní tím, že k nim má vztah jeden z lídrů volební kampaně. Předseda Pirátů Ivan Bartoš pochází z Jablonce a do Janova zajíždí za rodiči. Ani to ale Pirátům moc nepomohlo, když ve městě i v obci zvítězila koalice Spolu, tedy ODS, TOP09 a KDU-ČSL. V obou přesto koalice Piráti a Starostové bodovala s více než dvaceti procenty hlasů.