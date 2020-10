V předchozích krajských volbách byla nejvyšší účast v Krompachu (57,48 %) na česko-saské hranici. Jak po prvním dnu voleb odhadovala zdejší zapisovatelka Miloslava Bakovská, tentokrát nejspíš na podobné prvenství nedosáhnou.

Zdroj: Deník„Před čtyřmi lety to bylo lepší. Máme teď zhruba 30 % lidí, co odvolilo, určitě dnes ještě někdo přijde, na voličské průkazy tu nikoho nemáme hlášeného,“ shrnula zapisovatelka. I v Krompachu se jeden z členů volební komise u vstupu střídá, aby dezinfikoval ruce příchozích. Podle Bakovské jsou všichni maximálně ohleduplní a připravení. „Skoro všichni mají svou tužku, roušku. A také se nám k hlasování nikdy naráz nenahrne dav, maximálně jedna rodina,“ řekla.

Co do volební účasti je vždy mezi nejlepšími obec Slunečná na Novoborsku. „Lidé jsou u nás hodně svědomití a řada z nich stále pokládá účast ve volbách za čest, chodí mnohdy celé rodiny,“ řekla předsedkyně volební komise Marie Šourková. A pochvaluje si volební účast i dosavadní průběh voleb: „Nejvíce lidí přijde v pátek, máme teď v sobotu ráno odhadem 30% účast, ale jiní sousedé zase tradičně přichází volit v sobotu do oběda. Opravdu se mi, líbí, jak lidé chodili. Koronavirová opatření je neodradila,“ uvedla Šourková.

Volební účast si po prvním dnu nemohla vynachválit ani komise v obci Prysk u Kamenického Šenova, kde v posledních krajských volbách dosáhli volební účasti téměř 49 %, což je na českolipský okres hodně. „V sobotu ráno už odvolilo cirka 35 procent, když bude hezky, dostaneme se opět k padesátiprocentní hranici,“ konstatovala zapisovatelka v Prysku Eva Richterová. S nařízenými hygienickými opatřeními ani tady neměli žádnou potíž. „Nebyl s tím žádný problém,“ potvrdila Richterová.

V sousedním a rozložitém městě Kamenickém Šenově přicházeli voliči do pěti otevřených volebních okrsků, jak v okolí centra, tak ve vzdálenější Práchni nebo na sídlišti Pískovec. Zpřísněné a v minulosti neznámé hygienické požadavky od cesty do volební místnosti neodradily ani občanku města sklářů a lustrů, Drahomíru Liptákovou: „Dodržuji je teď i v práci, propisku jsem si vzala vlastní, ale jít volit by měla být povinnost každého z nás, sedět doma, rejpat a nadávat, jak to pak dopadlo, to by šlo každému,“ řekla Liptáková. „Myslím, že hodně jde o bližší znalost kandidáta, uvidíme, kolik přijde lidí. Každý si od výsledků voleb slibuje, aby ho zastupovali lepší a pracovitější lidi,“ poznamenala.

Na území Dubé jsou otevřené tři volební okrsky, v Dubé, v Deštné a v Dřevčicích. “Zatím máme po prvním dnu účast na osmnácti procentech, někteří lidé nevolí Senát s tím, že je zbytečný,“ sdělila starostka města Irena Žalovičová.

„Roušky a dezinfikování mne neodradí, volit jdu, ale od výsledku voleb si moc neslibuji. Osobně Senát neuznávám. A krajské volby mě nějak nechávají chladným, ale přesto volit chodím vždy,“ přiznal Václav Zýval z Dubé, který si před volebním aktem vyrazil do Kravař na vernisáž malířky Ivy Hüttnerové. „Bylo to takové příjemné pohlazení v této době pomatené,“ podotkl dubský patriot.

I na rozsáhlém území jejích města se zájemcům volit nabízí využití přenosné volební schránky. „Volba do přenosné volební schránky, kterou zajišťují naše volební komise, je možná ze závažných důvodů, které neumožňují osobní návštěvu například kvůli úrazu nebo dlouhodobé nemoci,“ dodala Žalovičová.