/FOTO/ Kavárna ART Café se v sobotu 9. října odpoledne změnila ve volební štáb koalice SPOLU. Její představitelé a příznivci se zde sešli, aby společně sledovali sčítání volebních hlasů a průběžné výsledky. Nechyběl ani lídr kandidátky v Libereckém kraji Petr Beitl.

Volební štáb SPOLU. Petr Beitl (vlevo) a Vít Vomáčka. | Foto: Deník/Jiří Louda

Nechyběl ani lídr kandidátky v Libereckém kraji Petr Beitl. „Absolutní úspěch by byl ty volby vyhrát, ale věděli jsme, že to bude těžké. Jsem rád, že plánovaná koalice má ve sněmovně převahu, a to je v podstatě ten hlavní cíl,“ popsal průběh voleb Beitl.