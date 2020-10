Volby se tentokrát uskuteční i ve věznici Stráž pod Ralskem, kde si odpykává trest 735 odsouzených mužů.

Zájem o volby do Senátu ve Věznici Stráž pod Ralskem byl malý. Volili dnes v pátek. Jen 18 odsouzených. | Foto: VS Stráž pod Ralskem

Zdroj: DeníkVolit v nich mohou pouze do Senátu a jen ti, co mají trvalé bydliště v rámci volebního obvodu. Hlasovat se zde bude jen v pátek a to v soudní místnosti, která se nachází uvnitř věznice.