Zdroj: DeníkByla to jedna ze dvou možností, jak využít svého základního práva – volit. V nadcházejících krajských a senátních volbách mají lidé z českolipského okresu ještě variantu domluvit si návštěvu speciální volební komise, jež za nimi přijde v termínu voleb v pátek 2. nebo v sobotu 3. října.

„Údaj z České Lípy je půl hodiny před koncem fungování drive-in volebního místa, za zbývajících pár minut by už nijak dramaticky neměl vzrůst,“ informoval mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Filip Trdla.

Zdroj: DeníkOsoby z Českolipska, které mají nařízenou izolaci či karanténu z důvodu pozitivního testu na onemocnění Covid-19 a zároveň chtěly odevzdat svůj hlas v krajských a senátních volbách, musely hlasovat z auta na vyhrazeném parkovišti v městském areálu v Poříční ulici od 7 do 15 hodin. Komise měla čtyři členy, tři z nich asistovali řidičům-voličům v ochranných oblecích a se štíty, ve stanu je doplnila zapisovatelka vyslaná krajským úřadem.

Úřady nemají zatím větší problémy s obsazením volebních komisí

„Komise stíhaly, stížnosti a problémy neevidujeme,“ sdělil mluvčí kraje. „Co se týká volebních speciálních schránek, zatím volalo z celého kraje jen 15 lidí,“ podotkl Trdla. Města a obce Českolipska dokončují nezbytné přípravy na otevření svých volebních místností, k němuž dojde v pátek 2. října ve 14 hodin. Nejvíce volebních okrsků zřizuje Česká Lípa, celkem 44. Stejný je i počet volebních komisí.

„U nás se z volebních komisí lidi odhlašují minimálně. Navíc máme lidi v záloze, kdyby se ještě cokoli přihodilo těsně před volbami,“ potvrdila českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Jak upozornila, lidé, kteří chtějí využít volby do přenosné volební schránky, tj. pozvat si volební komisi domů, si musí návštěvu předem objednat telefonicky na čísle 48 5226 351. Číslo je aktivní od úterý 22. září, schránku si mohou lidé objednat nejpozději do čtvrtka 1. října do 20 hodin. V případě konání druhého kola senátních voleb do čtvrtka 8. října do 20 hodin.

Nový Bor, druhé největší město okresu, skládá celkem 15 volebních komisí. Jak informovala Radmila Pokorná z novoborské radnice, v komisích bude dohlížet na volby a sčítat hlasy zhruba 90 komisařů. „Těsně před začátkem voleb máme stav komisařů naplněný, ale náhradníky máme připravené stejně, jako to bylo v případě jiných voleb,“ popsala Pokorná.

Na území Dubé budou tři volební komise – v Dubé, v Deštné a v Dřevčicích. Celkem musí zajistit 14 komisařů. „Obávali jsme se, zda kvůli koronaviru budeme mít dostatek lidí do komisí a s předstihem jsme v místním zpravodaji uveřejnili inzerát, aby se případní zájemci mohli přihlásit. V první chvíli jsme měli přetlak zájemců a nominovaných ze stran proti počtu komisařů. Náhradníci se nám ale velmi hodili, z různých důvodů jsme byli nuceni vyměnit už 4 komisaře,“ uvedla starostka Dubé Irena Žalovičová. „Volba do přenosné volební schránky, kterou zajišťují naše volební komise, je možná ze závažných důvodů, které neumožňují osobní návštěvu například kvůli úrazu nebo dlouhodobé nemoci,“ dodala.

Ve Cvikově jdou lidé volit do pěti volebních obvodů, z toho jsou dva v odloučených obcích Drnovci a v Lindavě. „Máme komise naplněny a zatím se ani nikdo neodhlásil. Pro ten případ máme v záloze pět náhradníků,“ přiblížila tajemnice úřadu ve Cvikově Helena Jakešová.

Jak ujistil starosta Ralska Miloslav Tůma, ani oni s chybějícími členy komisí problém nemají. „Odpadli dva, máme ale náhradníky,“ zmínil Tůma. Volit budou občané v rozsáhlém území Ralska ve třech volebních místnostech, v Kuřívodech, v Hradčanech a v Ploužnici.