S odvoláním u Vrchního soudu v Praze neuspěl v úterý 11. srpna 22letý Jiří Nosek. Ten o Velikonocích roku 2017 ve Varnsdorfu ubodal 18letého Dominika Bergera. Ve vězení se zvýšenou ostrahou si mladík pobyde 14 let, jak mu nedávno uložil Krajský soud v Ústí nad Labem. Po propuštění ho navíc čeká zabezpečovací detence ve speciálním ústavu.

O opravném prostředku rozhodoval senát pod vedením Michala Hodouška. „Odvolání obžalovaného bylo zamítnuto jako nedůvodné,“ shrnula rozhodnutí senátu mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová. Rozsudek soudu prvního stupně, tedy toho ústeckého, je teď pravomocný.

Zaplatí odsouzený pozůstalým?

S potvrzením verdiktu jsou spokojeni poškození, tedy Dominikova rodina. „Mohu za ně říct, že soud dopadl k jejich spokojenosti,“ řekl Deníku právní zástupce Bergerových Jan Vanke. Ke 14 rokům ve vězení musí Nosek ještě zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým v řádu statisíců korun. Finanční náhrada je ale po odsouzeném v současnosti těžko vymahatelná a pro pozůstalé je její vidina velmi vzdálená.

Přiznaného peněžitého trestu pro Noska si však rodina vedle detence považuje jako dalšího závazku pro vraha. Podle právního zástupce rodiny by odsouzený v budoucnu mohl dluh splatit. Vanke připomněl, že krajský soud posuzoval adekvátnost i vymahatelnost částky požadované poškozenými. „Soud dospěl k tomu, že věk obžalovaného je nízký, a kdykoli po výkonu trestu proto může začít pracovat a nabývat majetek,“ popsal advokát.

Cesta k současnému trestu pro Noska byla trnitá. Dříve totiž krajský soud rozhodl, že vrah nebyl v momentu zločinu příčetný kvůli rozvíjející se schizofrenii. Muž proto nejprve putoval do psychiatrické léčebny. Podle loňského revizního znaleckého posudku se tam ale jako duševně nemocný nechoval. Krajský soud tak věc znovu řešil letos v květnu, Noska odsoudil a ten se odvolal.

Popel zesnulého syna v urně má jeho otec Jaroslav Berger stále doma. S pohřbem čekal až na konečné rozhodnutí soudu. O příspěvek na hrob žádal muž s invalidním důchodem město Varnsdorf. Peníze by použil také na pomníček u řeky Mandavy, kde k vraždě došlo. Měl být i obecně srozumitelným mementem, součástí protidrogové prevence v příhraničním městě, kde mají s drogami velký problém.

Otec šetří na synův pomníček

A drogy užíval právě i Nosek, což Berger vnímal jako podstatné pro spáchání zločinu. „Kdyby šli rodiče se svým dítětem kolem, mohli by mu říct: Vidíš, k čemu mohly dovést člověka drogy? Tady zemřel chlapec rukou feťáka, řekli by mu,“ popsal svou ideu Berger. V současnosti je na místě vraždy dřevěný křížek nedůstojného vzhledu, který sem otec oběti původně umístil už po tragické události.

Přes neformální příslib podpory ale muž dotaci od města na hrob ani pomníček nedostal. O tom, že to mohlo být dílem nedorozumění, Deník psal před necelým měsícem. Starosta Varnsdorfu Roland Solloch (ANO) připustil, že by Berger možná nakonec podporu mohl získat, pokud by požádal znovu. To ale muž odmítl. „Nebudu dávat podruhé tu samou žádost,“ potvrdil Berger, který na hrob i pomníček šetří z invalidního důchodu.