Vstup do nemocnice bude bez kontrol. Tirážový stan v pátek skončí

Úderem 22. hodiny v pátek 15. května skončí provoz triážního stanu u vstupu do českolipské nemocnice. Pacienti tak budou mít volný vstup do nemocnice. Stále platí, že by lidé měli chodit bez doprovodu.

Hlavní budova Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. | Foto: Deník / Petra Hámová