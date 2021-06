/FOTO/ Loni pod mostem, letos se akce uskuteční na hradě Lipý. A kvůli situaci s přiléhavým názvem Všudybud na sezení.

Festival Všudybud. | Foto: Jiří Gottlieber

Osm kapel vystoupí od pátku do soboty v kulisách vodního hradu Lipý v rámci oblíbeného festivalu, který letos nese název Všudybud na sezení. A to kvůli protiepidemickým opatřením, kapacita akce je totiž omezena na 200 sedících návštěvníků. Pro vstup do areálu je navíc nutné splnit jeden z požadavků, tedy přijít s negativním výsledkem antigenního či PCR testu, s potvrzením o prodělaném onemocnění či s dokladem o očkování. Lidé musí při pohybu na nádvoří hradu nosit respirátor.