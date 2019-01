Vůně vína a cimbálovka, Morava byla u Máchova jezera

Staré Splavy - Dostat Moravu a tradice spjaté s vinobraním i do oblastí, které nejsou vinařské, to byla hlavní myšlenka vinařství Chateau Valtice. Jak se jim to u Máchova kraje povedlo?

Pátý ročník vinobraní u Máchova jezera přilákal na dva tisíce návštěvníků. | Foto: Deník/ Petra Hámová

V průběhu nedělního odpoledne 28. srpna dorazilo téměř 2500 návštěvníků za kvalitním burčákem i víny z vinařství Chateau Valtice a Kovacs do areálu hotelu Port. Čekala zde na ně hlavně skvělá zábava. „Taková akce tady chyběla, jsem ráda, že je to i akce pro děti a nemusíme za ní jež až někam na druhou část republiky," říká Lenka z České Lípy, která na akci vyrazila i se svými třemi dětmi. Ty se na této akci rozhodně nenudily. Velké dětské soutěže se zúčastnilo celkem 387 malých soutěžících a ceny vyhrával opravdu každý. Velký úspěch mělo divadelní představení Drakopohádky s navazující tančírnou pro nejmenší. Herci představení v rámci odpoledne zahráli hned dvakrát. 1500 litrů burčáku Tradičně větší zájem byl o bílý burčák, kterého se prodalo 1000 litrů. Ten byl letos z odrůdy Muškát moravský a hrozny na něj vinaři z Chateau Valtice sklidili v obci Dolní Dunajovice na viniční trati Kraví hora. V optimální formě však byl i růžový burčák z valtické odrůdy Svatovavřinecké z viniční tratě Za humny. Toho se prodalo celkem 500 litrů. V obou případech šlo o všechen burčák, který valtičtí k Máchovu jezeru dovezli a zcela ideálně se doprodal ve večerních hodinách. Kromě burčáků si návštěvníci užívali i vybraných vín. Mimo těch z tradičních odrůd se velkému zájmu těšil i Tramín žlutý, unikátní sorta, kterou mají v České republice jen ve vinařství Chateau Valtice. Z pódia až do večerních hodin zněla vedle cimbálové muziky Fjertůšek také místní kapel a Vosty Band a pohodovou atmosféru podpořilo i nádherné, skoro až tropické počasí. Plavba po Mácháči Máj, největší výletní loď Máchova jezera, provezla při celkem šesti vyhlídkových plavbách více než tisíc pasažérů a burčák se na její palubě naléval letos p oprvé. Máj na okružní plavbu vyrážel vždy v celou hodinu až do osmé večerní. Zájemci o plavbu se kvůli velkému zájmu scházeli u mola už půl hodiny předem. Romantika při západu slunce s chutí skvělých vín se jen těžko dá slovy popsat. Hlavní organizátor Vinobraní u Máchova jezera, hotel Port, spolu se svými partnery Chateau Valtice, Regata Máchovo jezero a Agrimex již nyní připravuje další ročník tohoto krásného rozloučení s létem.

Autor: Kateřina Charvátová