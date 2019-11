Policie úterní neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Nikdo obviněn nebyl, řekla ČTK českolipská mluvčí policie Ivana Baláková. Při neštěstí utrpěli vážné zranění dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž, který je hospitalizován v Liberci, je podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře stále v kritickém stavu.

Výbuch v Hamru na Jezeře

Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. Do areálu se zatím kriminalisté nedostali. "Čekáme na výsledky kontrolního měření od hasičů. Pokud to bude bezpečné, ohledáme dnes místo události a budeme shromažďovat všechny podklady, abychom posoudili, proč tam ta situace vznikla," uvedla Baláková.