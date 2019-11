Ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody jsme připravili pro čtenáře Deníku soutěž o kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2020.

Snímek z letošního ročníku soutěže Zaostřeno na Jizerky. | Foto: Miroslav Stříbrný

Pokud patříte mezi milovníky Jizerských hor, nebo jen sháníte krásný dárek, zkuste své štěstí ve fotosoutěži. V galerii najdete sedm fotek z letošního ročníku Zaostřeno na Jizerky a vaším úkolem je odpovědět na soutěžní otázky níže. Své odpovědi posílejte do 8. 12 do 12.00 na email jiri.louda@vlmedia.cz, do předmětu uveďte fotosoutěž. Na pět z vás, kteří správně odpoví, čeká kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020.