Vyhraje alej nedaleko Štěpánky, u Jizery, nebo ta, co dává ovoce?

Liberecký kraj – Tři aleje v Libereckém kraji aspirují na vítězství v letošní anketě Alej roku, kam má každý možnost přihlásit tu svou. Letos se tak stalo v Kořenově, Semilech a v Dubé.

Krásně zabarvená alej podél řeky Jizery v městském parku.Foto: alejroku.cz

V minulosti měly aleje podél cest poskytovat stín lidem i tažným zvířatům. Sloužily i jako významný orientační bod, zejména v zimě, kdy byly cesty zaváté. U příjezdu do obcí či měst sloužily jako vstupní brána a měly i praktický význam. Sloužily jako větrolamy a chránily cesty proti sněhovým návějím.

Dnes je vnímáme spíš jako významný prvek české krajiny. Na tuto tradici chce upozornit sdružení Arnika. Proto i letos vyhlašuje anketu, v níž mohou lidé zábavnou formou hlasovat, zároveň ale přispět ke známosti té své aleje. „Účast v anketě je důkazem, že v místě dochází k obnovování i vzniku nových tradic. Aleje vnímáme jako historické památky, symboly ztotožnění s místem i jako pýchu místní komunity,“ říká Marcela Klemensová ze sdružení Arnika, která anketu pořádá.

Letos lidé do soutěže přihlásili celkem 62 alejí ze všech krajů republiky. Nejvíce jich nominovali lidé na Karlovarsku, z našeho regionu lidé přihlásili tři. V Kořenově-Příchovicích, Semilech a Dubé. Každá z nich je ojedinělá nejen druhem stromů, ale i příběhem. Jako například ta, která lemuje hřebenovou cestu a vede od muzea Járy Cimrmana k rozhledně Štěpánka u Příchovic. Místní ji tu vysázeli před pěti lety. Z javorů a jeřabin. „U každého ze stromů je napsáno, kdo jej vysázel, a u některých jsou i krásná dětská věnování či básně s obrázky,“ popsala Kateřina Štrossová, která alej do ankety nominovala.

PARK NA NÁBŘEŽÍ

Nic neláká víc k procházce jako alej kolem vody. V Semilech to dobře vědí, proto přihlásili do ankety starou dubovou alej v městském parku. „Je to krásné místo na ostrově přímo v centru města. Duby nejsou příliš staré, ale nádherně vynikly po úpravě parku. Navíc přežily povodeň,“ popsal jeden z místních.

STARÁ HUSÍ CESTA

Zatím největším favoritem s nejvyšším počtem hlasů nejen v rámci kraje, ale v celé anketě vůbec je nová ovocná alej mezi obcemi Dřevčice a Skalka. Alej založili místní kolem prastaré obchodní cesty s názvem Husí cesta. „Byla zarostlá neprostupným křovím a rozoraná poli. Když se parta nadšenců rozhodla s podporou města Dubá ji obnovit, vznikla otázka, jak zafixovat trasu v polích. A tak vznikla alej na staré Husí cestě,“ popsal příběh aleje Jaromír Henzl. Alej tvoří čtyři páteřní duby a 59 ovocných stromů složených ze 17 starých odrůd jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní. Jedinečnost aleje tkví kromě okolností vzniku i v tom, že každý ze stromů je označen svým „vlastníkem“, který si stromek zasadil a uhradil veškeré náklady s výsadbou spojené. Podobnou ovocnou alej mimochodem vysadili před pár lety také lidé z Kryštofova Údolí u Liberce. Ta ovšem nominována v anketě není. V minulosti se soutěže za kraj naopak zúčastnila Kočárová alej na Frýdlantsku, která bohužel musela ustoupit rozšíření silnice.

V anketě mohou lidé hlasovat do 4. prosince. Vítěz ankety Alej roku 2017 bude vyhlášen začátkem ledna. Hlasovat pro alej roku lze na webových stránkách: www.alejroku.cz.