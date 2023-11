Čistě nevinně začal rodinný výlet k Zdislavině studánce, aby se nakonec zvrtnul v policejní pátrací akci.

Preventivní akce policistů mířící na houbaře. | Foto: PČR

Na začátku tohoto týdne vyrazila 74letá žena z Liberce se svým synem, bratrem a jeho známou do Lvové u Jablonného v Podještědí. Poté, co navštívili Zdislavinu studánku s údajně léčivou vodou, rozhodli se jako správní nadšenci do turistiky porozhlédnout se po okolí.

Procházka se nakonec změnila v houbaření, které nebylo původně v plánu. „Zacházeli stále hlouběji do lesa a přitom se jeden druhému vzdalovali. Nejméně opatrná byla právě seniorka, která zmizela z očí své rodině kolem 15. hodiny, ačkoliv ji před tímto nebezpečím syn opakovaně varoval. Jeho obavy nebrala vážně a tomu, že se ztratila, se zpočátku smála,“ popsala událost krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Ženu však brzy humor přešel. Přestože byla se synem ve spojení díky mobilu, nedokázala mu vysvětlit, kde se nachází. Když ji ani po hodině a půl nenašli, v obavě o její zdraví syn požádal o pomoc na tísňové lince 112. „I přesto, že máme dobrou místní znalost, jsme ji hledali v okolí Jezevčího vrchu přibližně půl hodiny. Z jejího neplánovaného dobrodružství pro ni vyplývá poučení, že se měla v neznámém prostředí držet rodiny,“ podotkla mluvčí s tím, že ženě se nic nestalo.

Do lesa každoročně vyrážejí na houby lidé, kteří na svou bezpečnost příliš nemyslí. „Proto naši preventisté podnikli během letošní sezóny několik návštěv míst, kde mohou potkat větší počet houbařů, a osobně je o pravidlech bezpečného pohybu v lese poučili. Také jim předali leták s radami, jak se v lese neztratit,“ dodala Baláková.

Zdroj: Celní správa ČR