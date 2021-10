Zastávku Dubičná obslouží samostatný mikrobus. Ve čtvrtek 7. října od 8 do 16 hodin bude výluka mezi Liběšicemi a Úštěkem. Na pátek 8. a sobotu 9. října je výluka naplánovaná v úseku Litoměřice horní nádraží – Úštěk. I v těchto případech cestující obslouží náhradní autobusová doprava.

Cestující na trati mezi Litoměřicemi a Českou Lípou musí v těchto dnech počítat s výlukami. Ještě ve středu 6. října od 8 do 18 hodin bude probíhat výluka mezi stanicemi Úštěk a Blíževedly, kde pojede náhradní autobusová doprava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.