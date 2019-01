Česká Lípa - Učitelé i studenti se zřejmě dnes dozví, kdo bude ředitelem na českolipském gymnáziu. Konkurz vyhrála Lenka Řebíčková, proti ní se ale vzedmula vlna odporu.

Kdo bude novým ředitelem Gymnázia v České Lípě? Kdo povede nejprestižnější střední školu na Českolipsku v dalších letech? Odpověď bude známá už dnes. V Liberci zasedá rada kraje, která by měla nového ředitele nebo ředitelku jmenovat.Jedno je už teď jisté konkurz na „šéfa" gymnázia vyhrála Lenka Řebíčková, dosavadní zástupkyně ředitele českolipské střední průmyslové školy, a výběrová komise ji doporučuje radě kraje jako nejlepší kandidátku. Rada kraje toto doporučení může i nemusí respektovat.

Střet zájmů?

Vítězství Řebíčkové vyvolalo na gymnáziu i mimo něj velké pozdvižení. „Dlouho dopředu jsme věděli, že vyhraje právě paní Řebíčková. Výběrové řízení bylo zbytečné, všechno bylo domluvené," říká jeden z kantorů na gymnáziu, který ale nechce uvést své jméno.

Fakt je, že konkurz provázely určité nestandardní okolnosti. Tou nejvíc zřejmou je fakt, že členem výběrové komise byl také ředitel českolipské Střední průmyslové školy Petr Veselý, tedy nejbližší kolega i nadřízený vítězné kandidátky Lenky Řebíčkové. Tím evidentně došlo k určitému střetu zájmů.

Veselý oficiálně odmítl spekulace kolem konkurzu komentovat. „Jsem vázaný mlčenlivostí a i s ohledem na zřizovatele, Liberecký kraj, by nebylo fér, abych se k tomu vyjadřoval," uvedl pro Deník ředitel střední průmyslové školy.

Něvěděl o ní

Neoficiálně pak Veselý řekl, že nevěděl, že se jeho kolegyně uchází o místo ředitele, kterého vybírá komise, jejímž je členem. Tvrdí, že se to dozvěděl až na místě při otevírání obálek.

Poukázal také na fakt, že členem takové komise bývá vždy i zástupce pedagogického sboru dotyčné školy (tedy gymnázia), který se tak do podobného střetu zájmů může dostat pokaždé, pokud se do výběrového řízení hlásí i učitelé z této školy. Což je velmi pravděpodobné.

Jsou to fámy

Liberecký kraj se střetem zájmů, ke kterému při konkurzu na gymnáziu došlo, zabývat nebude. „Absolutně ne," odmítl Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje, zodpovědný za rezort školství.

„Vnímám to jako fámy, které vytvářejí učitelé z gymnázia, protože se obávají změn. Výběr ředitele je ale věcí Libereckého kraje, ve firmě také podřízení nemluví do toho, jakého ředitele jim jmenuje představenstvo firmy.

Střet zájmů není jediný problém, o kterém se v souvislosti s Lenkou Řebíčkovou mluví. Podle informací Deníku měla Řebíčková problémy se studenty na průmyslové škole a stěžovali si na ni i rodiče.

„Žádnou oficiální stížnost jsem na stole nikdy neměl," odmítl spekulace ředitel Petr Veselý. On i sama Lenka Řebíčková ale při dotazech Deníku opatrně připouštěli, že do určitého konfliktu s žáky se dostane každý pedagog. „Zažil to každý. Každý měl nějakého kantora, kterého neměl rád," reagovala Lenka Řebíčková.

Řekla rovněž, že protesty nechápe a že se jí dotýkají. „Škola je tým lidí a nepadá s ředitelem," uvedla. „Měla jsem osm let dceru na gymnáziu a působila jsem tam ve výboru rodičů. Za celou dobu jsem si na nikoho nestěžovala s nikým jsem neměla problém."

Na dotaz, jaké změny na gymnáziu se od ní dají čekat, nechtěla odpovědět. „Vím jen, že jsem vyhrála konkurz a vše ještě musí schválit rada Libereckého kraje, která se rozhodnutím výběrové komise řídit nemusí. Proto je předčasné, abych na takovou otázku odpovídala," vysvětlila.

Konkurz na ředitele gymnázia není jediným výběrovým řízením na středních školách na Českolipsku, které vzbuzuje otazníky. Víří i kolem šenovské sklářské školy, kam výběrová komise doporučila učitele Petra Kolče. Ten musel ze školy odejít, protože údajně fyzicky napadl dvě žákyně.

