Českolipská pobočka aktuálně dokončuje distribuci Krabic od srdce, kterou by měly vystřídat školní pomůcky. Běží čtyři kurzy češtiny, dva v České Lípě a dva v Nových Zákupech. „Stěhovali jsme dvě Ukrajinky do Nového Boru i se dvěma kočkami. Na tábor do Kytlic odjelo s naší výbavou šestnáct ukrajinských dětí, týden už mají za sebou a týden před sebou. Šest dětí jsme vyslali na příměstský tábor do Zahrádek a připravujeme ještě tři jednodenní výlety,“ nastínil plány vedoucí českolipské pobočky ADRA Petr Máška s tím, že do pomoci ukrajinským uprchlíkům mají zapojených deset zaměstnanců a deset dobrovolníků.