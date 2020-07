Na přesných fotomontážích jsou zasazené do dnešní reality. Unikátní expozici „Zrcadla do historie“ uspořádal Vlastivědný spolek Českolipska a českolipská radnice.

„Na výstavních panelech ve 25 lokalitách veřejného prostoru města jsme umístili vizualizace zaniklých historických staveb a proměn zásadních míst, jako je náměstí, hlavní ulice, vstupy do historického centra nebo řeka Ploučnice, jejichž tváře navždy změnil druhý celoměstský požár na začátku léta 1820,“ upřesnil Rudolf Živec, který se na realizaci výstavy podílel.

Před dvěma sty lety v Lípě shořelo více než 500 domů včetně velkého farního kostela sv. Petra a Pavla. Zkázou bylo zasaženo území celého města. „Tato katastrofa se řadí k událostem, které se nejvýrazněji vepsaly do tváře našeho města a jistě také poznamenaly jeho duši,“ prohlásil při vernisáži radní Michal Prokop, který děkoval autorům za jejich výjimečnou uměleckou a až detektivní práci.

Následnou obnovou se ze středověce vyhlížející Lípy město proměnilo v nové klasicistní správní a textilní výrobní středisko postavené výhradně z cihel a kamene.

Podle předsedy spolku a stavebního historika Michala Panáčka vznikla myšlenka na výstavu nejen kvůli kulatému výročí 200 let od tragické katastrofy, která nevratně poznamenala Českou Lípu a zároveň odstartovala její zásadní stavební i společensko-sociální proměnu v 19. století.

Spolek také využil současné možnosti elektronické fotografie a grafických programů umožňujících vytvářet věrné fotomontáže propojující staré a nové. „Když jsme si jednu takovou koláž na úplně jiné téma ukazovali, napadlo nás, že to je skvělá příležitost, jak to využít,“ komentoval Panáček.

Ambicí tvůrců scénáře bylo ukázat historickou tvář města, jak by vypadala dnes přímo na tom konkrétním místě. „Název „Zrcadla do historie“, to je taková slovní přesmyčka popisující to, že historickou stavbu z doby před požárem města v roce 1820 vidíte v zrcadleném odrazu současnosti,“ vysvětlil Michal Panáček.

Jak zdůraznil, pro uskutečnění plánu bylo zásadní myšlenkově propojit několik velmi schopných lidí a vytvořit tvůrčí tým, který na námětu řadu měsíců intenzivně pracoval. „Ono to vypadá relativně snadno, ale my ke všemu přistupujeme strašně zodpovědně, takže svým způsobem hlídáme jeden druhého, abychom byli maximálně sami spokojeni,“ podotkl historik.

Náročný proces představovala příprava odborných podkladů, bylo potřeba nafotit určená místa, vymyslet a vytvořit správnou grafiku a vhodnou podobu prezentace, jak mají vypadat výstavní panely a co všechno na nich má být, aby byly atraktivní a srozumitelné pro lidi a s podstatnými fakty.

Lidé tak mají až do konce října možnost se u panelů zastavit, když půjdou třeba z práce, nebo si je obcházet jako naučnou trasu, vracet se na jednotlivá místa.

„Nejhezčí je, když procházíte nebo projíždíte Lípou a vidíte, jak se u panelů neustále někdo zastavuje, jak si dvojice živě ukazují, „kde to tedy bylo“. Je vidět, že to opravdu žije. Že výstava splnila účel, aby lidi nenásilně oslovila a aspoň chvíli o tom přemýšleli. A snad tak posilovali svůj vztah k městu, v němž žijeme,“ popsal první ohlasy historik Panáček. „I proto o tom ještě chystáme odbornou historickou knihu i obrazovou publikaci a průvodcovskou mapu pro turisty.“

Vlastivědný spolek a město Česká Lípa prostřednictvím svého Regionálního turistického informačního centra nabídne veřejnosti i několik doprovodných aktivit jako například průvodcovskou mapu po velkoformátových panelech, komentované prohlídky výstavy nebo výtvarnou soutěž ve spolupráci se ZUŠ. „Pokud si budete chtít projít trasu výstavy a všech 25 míst, na kterých jsou panely umístěny, vyzvedněte si v našem infocentru na radnici letáček s mapičkou,“ doporučila vedoucí infocentra Květa Menclová.

Oheň uhasily děti

Realizační tým výstavy tvořil výtvarník Atila Vörös, dokumentarista Rudolf Živec a historici Michal a Jaroslav Panáčkovi. O zážitek v úvodu vernisáže se postaraly děti z českolipského sboru dobrovolných hasičů. Přítomní diváci, kterých bylo navzdory pošmournému počasí hodně, měli možnost zhlédnout hašení papírové budovy pomocí kbelíků a vody z kašny, zároveň také hašení výškových budov pomocí hadic.