Doksy se rozvíjí. V tomto městečku má vyrůst nové shopping centrum. Má vzniknout na pozemku naproti čerpací stanici Orlen u vjezdu do obce. Díky tomuto počinu zanikne jeden z brownfildů. „Umístění centra je na opuštěné ploše na hlavní komunikaci ve směru na Českou Lípu, a to v příhodné blízkosti nádraží a Máchova jezera,“ uvedl Jindřich Kukačka jednatel společnosti Portin, která je investorem projektu.

Richard Václavík o plánované výstavbě netuší. On by naopak větší množství nákupních možností uvítal. „Nevím o tom vůbec nic. Já s tím problém nemám. Je pravda, že v Doksech toho člověk moc nekoupí a lidem by to přineslo pracovní příležitosti,“ myslí si.

Pro je také jeho známý, který si nakládal nákup do zadní části auta. „Lidé budou mít práci. Je to dobře,“ řekl s úsměvem.

Jarmila Kofroňová vidí naopak problém právě v nalezení vhodných zaměstnanců. „Kdo chce dneska tuhle práci dělat? Je to fyzicky i časově náročné. Často se začíná už v pět hodin ráno a víkendové směny jsou samozřejmostí,“ zamyslela se.

Dle jejího názoru populace města stárne a ubývají jí síly. Mladší obyvatelé jsou zaměstnaní nejčastěji ve Škoda Auto a nákupy si obstarají přímo v Mladé Boleslavi.

„Mladí většinou řeknou na rovinu, že si zajedou do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Já bych se zaměřila na kulturu. Určitě by tu mělo zůstat muzeum Čtyřlístku, připomínka toho, že jsme v Máchově kraji, propagovat by se měl majestátní Bezděz, ale i plážový volejbal nebo Hry bez hranic,“ uvedla dvojnásobná matka. Podle ní by stačilo posílit stávající supermarkety.

Manželé Vilimovští si myslí, že Doksy nejsou ekonomicky vhodnou destinací. „Zde je hodně lidí pouze v sezóně. Dalo by se investovat rozumněji. Je tu zkrátka malá kupní síla,“ vysvětlila Eva Vilimovská. Její muž Jiří připodobnil situaci k městu Dubá. „Podobně je to v Dubé. Tam chcípl pes. Když tam nejsou rekreanti, kteří přijíždějí v sobotu a v neděli, tak je prázdná,“ uvedl.

Ve firmě Portin si jsou však jistí, že se vynaložené prostředky vrátí. Svá usnesení činí na základě objemných studií. „Když někam jdeme a rozhodneme se investovat velké množství peněz, tak musíme být o záměru skutečně přesvědčení. Samozřejmě jsme vypracovali rozsáhlou rešerši a také nás oslovují samotné řetězce,“ vysvětlil Kukačka.

Dle jeho slov mají supermarkety o tuto lokalitu zájem a Doksy vnímají jako silnou oblast i z důvodu velkého tranzitu. „Průjezdnost komunikace první třídy na Českou Lípu je obrovská. Umístění na hlavní komunikaci bude projektu nahrávat a vizibilita bude veliká,“ řekl přesvědčeně.

Portin se z důvodu saturace trhu ve velkých aglomeracích, jako je Praha nebo České Budějovice, zaměřuje na příměstské oblasti. „Dochází k exitu z větších osad. Lidé si nemohou dovolit kupovat drahé pozemky nebo byty a stěhují se do příměstských oblastí. Zde narážíme na nedostupnost občanské vybavenosti a řetězce si toho jsou vědomy,“ vysvětlil.

V budovách Portinu jsou obchody v nájmu. „My prostory neprodáváme, takže riziko zůstává na nás. Jde o to, že vidíme budoucí zájem a tendenci v navyšování populace. Sbíráme hodně dat. Investice je mnohaletá,“ popsal jejich vizi.

Výše vložených peněz bude přesahovat 160 milionů korun. „Stavbu bychom chtěli zahájit ještě letos a dokončit pak do konce léta 2025,“ upřesnil Kukačka. V nákupním centru můžeme očekávat bistro, podnikové prodejny potravinářského a nepotravinářského zboží, například pro domácí mazlíčky, domácí potřeby, drogistické zboží, a podobně. „Centrum je plně obsazené renomovanými subjekty. Postupem času je budeme konkretizovat,“ uvedl jednatel firmy.

Nejprve však musí dojít ke změně územního plánu, které předchází jeho standardizace. Momentálně je ve zpracování.

„Musí se udělat jednotný standard, což znamená, že se územní plány slaďují do jednoho vizuálu, aby byl stejný v celém státě,“ vysvětlil místostarosta Doks Václav Rejnart.

Město na tuto změnu čerpalo i dotaci. „Až proběhne proměna standardu, realizujeme jednotlivé změny. Čekají nejen obchodní centra, ale i ostatní žadatelé,“ podotkl místostarosta.