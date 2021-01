Leopold Moll byl lékař, pediatr, dvorní rada a učitel. Vznik pomníku zafinancuje město, to na projektu spolupracuje s českolipskou nemocnicí.

Leopold Moll. | Foto: archiv města Česká Lípa

Na přínos českolipského rodáka upozornil pediatr MUDr. Josef Gut. I on je společně s historikem Michalem Panáčkem spolupracovník projektu. Bronzová busta na podstavci by měla být ve městě osazena v polovině roku 2022, tedy 145 let od narození Leopolda Molla.