Okrouhlá - Mákokdo ví, že v Okrouhlé stojí jedna z mála regionálních novogotických památek. Unikátní objekt však chátrá a hyzdí obec.

Starosta okrouhlé Jiří Vosecký před chátrající novogotickou památkou v Okrouhlé | Foto: Deník/Petr Šimr

Malá vesnice Okrouhlá sousedící s Novým Borem by se mohla pyšnit zajímavým unikátem v podobě více než stoleté někdejší vzorkovny vitráží firmy Meltzer.

Místo výjimečné stavby stojí však na okraji obce pouze její torzo, protože v posledních desetiletích jen chátrá, silně poničenými původními vitrážovými okny profukuje a z podstavců zmizely dokonce i čtyři exteriérové sochy.

Památku koupil před časem podnikatel z nedaleké obce Skalice Jiří Semerád a ihned po koupi nechal sochy odvézt neznámo kam. Novoborští památkáři se obávali toho, že sochy nenávratně zmizely v některé ze zahraničních soukromých sbírek .

To však Jiří Semerád vyvrací. „Nechal jsem sochy zrestaurovat a nyní jsou uložené v depozitáři v Praze. Abych vyvrátil různé fámy a spekulace, ukázal jsem je i policistům,“ říká Semerád. Kde sochy jsou však více neupřesnil.

Jak se sochami i s celou památkou naloží, zatím neví ani on sám. „V současné době se chystá zakonzervování objektu. Sundají se zbytky vitráží a nahradí se obyčejným sklem. Na další rekonstrukci ale není dostatek peněz,“ pokračuje s tím, že se mu ve spolupráci s novoborským stavebním úřadem podařilo získat stotisícovou dotaci na opravy. Celková rekonstrukce však podle něj vyjde na více než deset milionů korun.

Starosta Okrouhlé Jiří Vosecký by novoogotickému objektu rád vrátil jeho původní lesk a přilákal tak do obce turisty, pro které by se mohl stát zajímavým návštěvním místem. „Je to v každém případě rarita, o čemž svědčí i fakt, že jí byl udělen statut chráněné kulturní památky. Jako s takovou by se s ní mělo také nakládat,“ říká Jiří Vosecký. „Zatím ale jen chátrá a místo, aby byla chloubou obce, tak ji spíše hyzdí. Byl bych rád, kdyby se to změnilo a právě o to budu také usilovat,“ pokračuje starosta s tím, že by repliku chrámové věže chtěl získat do majetku obce.

„Pochybuji o tom, že soukromý majitel má zájem na tom, aby památka vypadala tak, jak vypadat má. Podle mého názoru to byl ze strany současného majitele pouze spekulativní nákup, na kterém chtěl vydělat. To se mu ale jak doufám snad nepodařilo, a to nejcennější a nejsnáze zpeněžitelné, tedy čtyři sochy, jsou skutečně uložené někde v bezpečí, jak majitel tvrdí,“ dodává Jiří Vosecký s tím, že se nebude bránit žádnému jednání s majitelem o převodu památky do majetku obce.

„Nechceme, aby majitel na převodu památky nějak tratil, ale také se nechceme nechat vydírat. Miliony na nákup nemáme, ale jako obec máme mnohem větší možnosti získat peníze na opravu z různých zdrojů. Počínaje krajem přes ministerstvo kultury až po různé evropské fondy,“ vyjmenovává starosta na závěr.