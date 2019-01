Zákupy - Speciální lahůdku si mohli o víkendu vychutnat návštěvníci zámku v Zákupech, který si kvůli „opozdilcům" protáhl turistickou sezonu i do prvních dvou listopadových dnů.

Orchestrion na zámku v Zákupech. | Foto: Deník/Miloslava Kroužková

V hudebním kabinetu bylo možné vyslechnout nahrávku z orchestrionu, který patřil Ferdinandu V. Dobrotivému. „Císař byl člověk movitý a mohl si dovolit pořídit orchestrion v podstatě bezprostředně poté, co v roce 1851 v Drážďanech orchestriony vynalezli," řekl zákupský kastelán Petr Weiss.

Císař pořídil hned dva, větší pro Pražský hrad a menší pro své letní sídlo v Zákupech. „Ten, co jsme pouštěli, tak to je ten z Pražského hradu, který byl do Zákup převezen až v roce 1875. Je funkční a zachovalo se nám i zhruba 120 dřevěných válců," dodal Weiss.

Zákupský zámek letos návštěvníkům nabídl novinky v podobě reinstalovaných místností – je to například oblékárna a salon císaře, čekárna dvorních dam či apartmá císařovny matky. Přibyla dětská prohlídková trasa s panenkami nebo strašidla ve sklepení.

To vše přilákalo dvakrát víc návštěvníků než v minulosti. „Letos tudy prošlo 35.000 lidí," řekl Weiss. A víkend 1. a 2. listopadu nebude poslední, kdy mohou lidé do Zákup vyrazit. Interiéry někdejší císařské rezidence se ještě otevřou o adventních víkendech. Prohlídky budou zaměřeny na vánoční zvyky evropských panovnických dvorů.