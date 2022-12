Silná, rozvážná osobnost, skvělý chlap. Tak mluví o tragicky zemřelém Janu Dvořákovi ze Skalice u České Lípy jeho kolegové, přátelé a spoluobčané. A chystají se na jeho středeční pohřeb do České Lípy.

Devětatřicetiletý Dvořák měl přezdívku „Inža“ a byl 13 let členem skalické jednotky dobrovolných hasičů, s níž při zásahu u požáru roubeného stavení v Novém Boru 30. listopadu zahynul. Část z nich bude u rakve stát čestnou stráž.

„Inža byl obrovsky lidský, vzdělaný, pracovitý a zodpovědný. Byl to prostě skvělý chlap,“ říká technik bezpečnosti práce a požární ochrany a také dobrovolný hasič ze Skalice u České Lípy Jan Stuchlík.

Skalický rodák Dvořák ho k místním hasičům před léty přivedl. Neštěstí ho nevýslovně zasáhlo. Neočekávané trauma a bolest je podle Stuchlíka asi nejtěžší zkouškou, kterou poznal při práci u hasičů.

„Byli jsme 'náplavy' a on nás seznámil se spoustou skvělých lidí. S lehkou nadsázkou se dá říct, že se nás ujal. V září jsem Honzovi odsvědčil svatbu, v prosinci mu budu stát u rakve. Asi jsou i horší věci, ale pro mne je tahle nejtěžší,“ zamýšlí se Stuchlík.

Jak upřesňuje, jeho blízký kamarád, kterého vystřídal v obecním zastupitelstvu, se ženil 3. září a s manželkou Lenkou se těšili na narození miminka.

Obec Skalice a její hasiči otevřeli sbírku pro zesnulého kamaráda a kolegu

„Honza byl zastupitelem dvě období. I když byl i v letošních komunálních volbách opět do zastupitelstva obce zvolen, rozhodl se odstoupit, aby se mohl věnovat své nové práci a především rodině,“ líčí Stuchlík.

Dvořák podle něj po maturitě absolvoval náročné studium strojního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci.

„Dlouho pracoval v českolipském závodě na výrobu vagónů, pak přešel do žandovského Saueru. Byl kapacita v oboru svařování,“ říká Stuchlík.

„Honza byl velmi chytrý člověk, technik tělem a duší, vždy jednal promyšleně – ať v zastupitelstvu nebo při práci u hasičů. Naopak právě u hasičů nepatřil k vyznavačům adrenalinu, něco neuváženého, kór v okamžiku, kdy už o nic nešlo, by nikdy neudělal. Dokázal zhodnotit rizika! Vždy dbal na pravidla, aby se nikomu při zásahu nic nestalo,“ zdůrazňuje Jan Stuchlík.

„Úplně neuznával taková ta obecná hesla, klišé o poslání hasičů, jako třeba že my chodíme tam, odkud jiní utíkají. Přesně věděl co dělat,“ dokresluje osobnost kamaráda. „Jeho kladem byl také fakt, že dokázal i svůj názor změnit, když ho někdo přesvědčil o jiném pohledu na věc,“ dodává.

Vzpomínkový snímek na cvičení dobrovolných hasičů, kterého se Jan Stuchlík a Jan Dvořák účastnili.Zdroj: se svolením Jana Stuchlíka

Obdobně zemřelého popisuje také dlouholetý velitel skalických dobrovolných hasičů Jiří Havner.

„Hodně jsme si vypomáhali, on měl na starosti rozsáhlou agendu s našimi projekty, papíry, školení, projektoval naší techniku, bavilo ho to a trávil tím mnoho času. Velice se před ním skláním,“ říká Havner a přiznává, že jednotka v těchto dnech zažívá dosud nepoznané emoce.

„Musíme se dát všichni psychicky do kupy. Osobně, čím více se chvíle pohřbu blíží, tím je to pro mě další trauma. Za 40 roků, co se jednotce věnuji, jsem nic takového nezažil. Už jsem uvažoval o tom, že skončím, ale teď, když vidím tu úžasnou solidaritu v celé republice, ještě uvidím,“ dodává Havner.

Na poslední rozloučení s parťákem skaličtí hasiči odjedou hasičskou cisternou CAS 20, kterou Jan Dvořák vyprojektoval.

Rozloučení s tragicky zesnulým skalickým hasičem bude 7. prosince

Jeho nezastupitelnou roli připomíná i bývalá členka jednotky hasičů, současná praktická lékařka a členka zastupitelstva Skalice Petra Dvořáková (pozn. red.: s Janem Dvořákem nebyla příbuzná).

Zažili spolu spoustu nejrůznějších akcí. Spolu i nastupovali do obecního zastupitelstva, kde si vzájemně pomáhali. Se zprávou o smrti kamaráda, která ji zastihla v práci, se jen tak nevyrovná.

„Mně i spoustě lidí se jeho náhlý odchod moc špatně přijímá, nejsme ještě schopni tuto realitu vstřebat,“ přiznává a také vyzdvihuje, jak byl zesnulý velice opatrný a zodpovědný.

„Jsme zvědaví na závěry vyšetřování, je jisté, že Honza by nic neudělal bez rozmyslu a nehazardoval,“ říká lékařka Dvořáková.

Podle ní zdejší dobrovolné hasiče svým přístupem, odborností a prací posunul hodně kupředu. „Byl motorem. Nebýt jeho, plno věcí by se vůbec nepodařilo zrealizovat. Technický detailista, dokázal urovnat myšlenky ostatním, a nebylo to jen v technických detailech. Když něco dělal, tak neskutečně precizně,“ uvádí Petra Dvořáková.

Od neštěstí se z celého Českolipska, Libereckého kraje i ČR zvedla vlna projevů solidarity. Dvořákova rodná Skalice u České Lípy spolu s tamní JSDH zřídila transparentní bankovní účet k shromažďování peněz pro pomoc rodině zemřelého dobrovolného hasiče.

Účet je u České spořitelny a má číslo 6386360339/0800. Dostal přiléhavý název „Vždycky s námi, Inžo“. Na paměť skutečnosti, že Jan Dvořák byl vystudovaným strojním inženýrem a měl mezi přáteli a hasiči přezdívku „Inža“.

„Každý mu tady říkal Inžo, ale nebyl z těch, co si na titulu zakládají. S titulem se nikdy nehonosil,“ přibližuje Jan Stuchlík, proč navrhl toto jméno účtu na podporu pozůstalé rodiny hasiče.