Přesto se časem naučila s touto ztrátou žít, opět našla energii a životní stabilitu a stala se maminkou zdravé holčičky, kterou pojmenovala Magdalena Anna. Svou první dceru uctila vlastní značkou By Anna. „Pořád jsem měla pocit, že musím něco udělat, abych se alespoň nějak s tou bolestí vyrovnala. A tak vznikl nápad se Vzpomínkovými boxy. Protože téma smrti a vyrovnání se s ní řeší samozřejmě bohužel každý. Říkala jsem si, že by můj nápad mohl pomoci dál,“ svěřila se Deníku Iva Lebedová, která je aktuálně na mateřské dovolené, ale jinak pracuje ve společnosti Hartmann-Rico zabývající se výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a hygienických výrobků.

Jak sama přiznala, se ztrátou dítěte se člověk nevyrovná nikdy, jen se s tím naučí žít. Sama se stala členkou podpůrné skupiny matek, které prožily podobnou událost. K tomu navštěvovala psychoterapeutku, ale díky stresu si z této životní etapy pamatuje jen střípky. Záblesky vzpomínek. „Trvalo mi přes dva roky, než jsem o celé věci dokázala mluvit bez slz. Zpětně jsem ocenila podporu rodiny a známých, tehdy jsem to nevnímala,“ podotkla s tím, že ji samotnou mohou kontaktovat ženy, které prochází podobnou situací.

Nechala si zpracovat obraz, do kterého je zakomponován dcerušky ultrazvukový snímek s jejími údaji jako míry, váha, datum a čas narození a jméno. Zároveň jí vzdala hold založením vlastní značky By Anna a zhotovením ochranné známky na logo. Značku nesou její vlastnoručně vyráběné Vzpomínkové boxy. Předměty do nich vybírala intuitivně podle toho, co sama cítila, že jí pomohlo rozloučit se s dcerou a zároveň by mohlo ulehčit vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka i ostatním. „Zatím jsou k dispozici dvě varianty, nicméně jsem přemýšlela i o dalších a není problém vyrobit box přímo na míru,“ řekla zakladatelka značky By Anna.

Každý box obsahuje značkovou andělskou svíčku Angel Wings, dvě pečetě na znovuzalepení boxu a zalepení dopisu. Ten je celý zlatý, má na sobě vytištěné srdce a nápis S láskou. Pozůstalí na něj mohou napsat vše, co chtěli a nestihli či nemohli vyslovit, co by chtěli zesnulému ještě vzkázat. „To je podstata toho, co chybělo mně. Ten poslední kontakt, možnost rozloučení,“ zdůraznila Lebedová. „To, že se napíše dopis, kde člověk vyjádří své pocity, vzpomínky, prostě cokoliv, pomáhá se s celou situací rychleji a lépe vyrovnat,“ osvětlila.

Jedna varianta boxu obsahuje dva totožné medvídky s mašlí a nápisem S láskou, zatímco ve druhé najdou pozůstalí dvě stejná andělská křídla. Samotný box lze využít dvěma způsoby. První princip spočívá v tom, že pozůstalí napíšou dopis, zapálí svíčku, jednoho medvídka či křídlo si nechají a druhého spolu s dopisem uloží zpět do boxu. Mohu doplnit i další předměty související se zesnulým. „Box poté odnesou v den pohřbu do jejich pohřební služby a ta se už postará o to, aby box putoval se zesnulým na jeho další pouť. Druhá varianta využití schránky je, že napíšou dopis, vloží fotografii a nechají si ho doma jako vzpomínku,“ nastínila smysl Vzpomínkových boxů jejich tvůrkyně s tím, že se svým nápadem oslovila pohřební služby a jedna už boxy zahrnula do své nabídky.

Podle Ivy Lebedové neexistuje jednotný proces, rada, které by pomohla vyrovnat se s takovou ztrátou. Ženám, které si prošly či procházejí podobnou zkušeností, předává myšlenku, která pomohla jí. „Duše tvého miminka se potřebovala ukázat na tomto světě pouze takto krátce. Byl to jeho úkol. Tvé miminko si vybralo tebe, protože vědělo, že právě jen ty zvládneš celou tuhle situaci a lepší maminku by pro tuto situaci nenašlo,“ uzavřela Iva Lebedová.

