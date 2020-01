Jedinečnou příležitost dozvědět se cenné informace o době, kterou nikdo z nich nezažil, budou mít žáci osmých a devátých tříd českolipských základních škol Pátova, Špičák, Sever, Slovanka a Lada.

Základní škola. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/LEHTIKUVA/Tero Sivula

Zapojí se totiž do projektu Příběhy našich sousedů, který spadá pod aktivity celorepublikového projektu Paměti národa České republiky. Smyslem projektu je žákům umožnit setkání s pamětníkem významných událostí 20. století, který by měl žít právě v tom regionu, kde se nachází i škola zapojená do projektu. Žáci pak mají možnost nejen s pamětníkem mluvit, ale jejich úkolem je vzpomínky pamětníka natočit a vytvořit ze setkání ucelenou reportáž. Čekají také wokrshopy a besedy. Projekt odstartuje v lednu a skončí v červnu letošního roku.