Web bude spuštěn v pondělí 29. srpna ráno, občané jej najdou pod stejnou adresou jako nyní, tedy www.mucl.cz.

„V průběhu času jsme dostávali podněty od občanů, že web města je nepřehledný a těžko se jim na něm orientuje. Starý web již máme šest let a usoudili jsme, že by bylo dobré provést zásadnější změny. Věřím, že bude pro občany příjemnější a snáze na něm najdou to, co potřebují. Úprava webových stránek je další z kroků, jak chceme být k občanům otevřenější a přístupnější,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.