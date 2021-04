Z archivu Deníku: Jak do České Lípy přijel cirkus, který pobavil malé i velké

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je tomu již deset let, co do České Lípy dorazil cirkus Bob Navarro King. Své šapitó rozbalili cirkusoví umělci na bývalém autobusovém nádraží na sídlišti Sever.

Cirkus Bob Navarro King. | Foto: Deník/Karel Kubát

Malé i velké diváky tenkrát pobavili klauni, drezúra lvů, psí fotbal nebo hadí žena. Zavzpomínejte prostřednictvím galerie Deníku, jak tenkrát show vypadala.