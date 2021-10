Festival připadá na první říjnový víkend, kdy partneři BirdLife International organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. | Foto: Deník/Vít Černý

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Také v České Lípě v roce 2011 vábili ornitologové ptáky na zvukové nástrahy do připravených sítí v rámci světového Festivalu ptactva. Akci pro širokou veřejnost pořádalo českolipské Vlastivědné muzeum.

