Z archivu Deníku: Jak modelky ve Skalici potěšily nejen místní hasiče

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je to již deset let, co modelky z českolipské agentury Reas Agency potěšily módní přehlídkou nejedno oko návštěvníka na hasičském plese ve Skalici u České Lípy.

Hasičský ples ve Skalici u České Lípy. | Foto: Deník/Kristýna Brožová

Přehlídce, která se na plese konala, vévodila Miss České republiky z roku 2002 Kateřina Průšová. Dámy naopak potěšila přítomnost herce Mirka Šimůnka nebo zpěváka Petra Poláčka.