Na páté show, která se konala před třemi lety, se představilo bezmála 120 tanečníků od těch nejmenších až po dospělé. Vánoční i nevánoční choreografie předvedly skupiny Skittles (děti ve věku 5-7 let), Smile Gummi (8-11 let), Fresh Drops (8-12 let), Jelly Beans (9-12let), M&M’s (13-16let), Tutti Frutti (16-22let) a Chupa Chups (+35 let).