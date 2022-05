Z archivu Deníku: Jak v Zákupech ožily staré časy a přijel císař Ferdinand

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je tomu deset let od doby kdy císař Ferdinand V. Dobrotivý zavítal i s chotí Annou Marií do Zákup. Město se v roce 2012 prostřednictvím Císařských slavností přeneslo do první poloviny 19. století, kdy zde velmi často na místním zámku pobýval císař Ferdinand V.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Císařské slavnosti v Zákupech. | Foto: Deník/Vít Černý