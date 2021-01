/Z ARCHIVU DENÍKU/ Letošní oslavy posledního dne v roce byly jiné, stejně jako celý rok 2020. Pojďte se společně s námi podívat, jak vypadaly oslavy Silvestra na Českolipsku v roce 2010.

Velkolepým ohňostrojem přivítali Nový rok v Doksech. | Foto: Deník/Vít Černý

Poslední noc roku 2010 proběhla na Českolipsku v klidu. Policisté neměli moc práce a lékaři v nemocnici ošetřovali spíš jedince, kteří to přehnali s alkoholem. Záchranáři museli ten rok vyjet do Ploužnice, kde muže porazil automobil. Na mnoha místech v regionu se konaly velkolepé ohňostroje. Podívejte se do bohaté galerie Deníku.