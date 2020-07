Benátská noc přilákala stovky návštěvníků. Děti se vyřádily na Námořnickém bálu Inky Rybářové. Hlavní program otevřely českolipské kapely Adéla a Septima, večer se návštěvníci dočkali hlavních hvězd, kterými byla dvojice Těžkej Pokondr - Roman Ondráček a Miloš Pokorný.

Před půlnocí na návštěvníky čekala ohňová show v podání skupiny Pyroterra. Vystoupení plné ohňů, jisker, půvabných slečen i vypracovaných mužských těl za doprovodu sugestivní hudby odměnili lidé velkým potleskem a ani následující ohňostroj neměl chybu. Rozzářené noční nebe jako by otevřelo další část večera. Tančilo se až do půlnoci, kdy skupina Pyroterra předvedla svoji UV show. Lidé se bavili, hrálo se až do dvou hodin ráno.