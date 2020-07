/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si spolu s námi prostřednictvím fotografií z archivu Českolipského deníku, jak probíhal v roce 2010 jubilejní 10. ročník Městských letních slavností k poctě patronů města sv. Petra a Pavla, který si nenechaly ujít tisíce lidí z České Lípy i okolí.

Městské letní slavnosti v České Lípě, 2010. | Foto: Vít Černý

Hlavním dnem oslav byla sobota, kterou odstartovala tradiční Neckyáda na řece Ploučnici. I když plavidel se sešla jen desítka, povzbuzujících diváků bylo o to více. Na hlavním podiu zazpívala zpěvačka Lucie Vondráčková a pak už se střídali další účinkující, takže si každý našel to, co je jeho srdci nejbližší. Vystoupila dechovka Žosanka, Českolipský dětský sbor a country kapela Faráři. Další hvězdou na pódiu byla Abba World Revival, Gipsy.cz a završení dne obstaral Libor Bouček a jeho After disco párty.