/Z ARCHIVU DENÍKU/ V archivu Českolipského deníku jsme našli několik zajímavých fotografií, jak se dříve slavily Velikonoce na Českolipsku. Podívejte se na ně s námi a vzpomínejte.

Milada Heinzová na Obecním úřadě v Provodíně prodávala v roce 2013 velikonoční předměty. | Foto: Vít Černý

Pojďme si společně připomenout, jak malovali lidé kraslice v dětském oddělení knihovny na sídlišti Špičák v České Lípě, nebo jaký byl velikonoční jarmark, na kterém děti v Základní škole v Dubé prodávaly své výrobky v rámci Dne otevřených dveří. Milovníci piva mohou zase zavzpomínat na to, jak se v České Lípě na Zelený čtvrtek čepovalo ve vybraných pohostinstvích zelené pivo.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami

Podívejte se, jak Milada Heinzová prodávala na Obecním úřadě v Provodíně velikonoční předměty, jak vypadala velikonoční výstava ve Sloupu v Čechách nebo velikonoční jarmark v Památníku K. H. Máchy v Doksech. Zavedeme vás i do sklárny AJETO v Lindavě, kde skláři vyráběli skleněné velikonoční pomlázky a vajíčka.

Velikonoce na hradě Lipý v roce 2014

Podívat se můžete i na to, jaké byly Pohádkové Velikonoce na zámku v Horní Libchavě nebo Pašijové hry na Vodním hradě v České Lípě.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.